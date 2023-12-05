助拳民進黨立委選將　挺綠網紅豪擲230萬

▲盾牌牙醫史書華今天宣布捐出230萬元，助拳民進黨立委選將。（圖／盾牌牙醫史書華提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數39天，挺綠網紅「盾牌牙醫史書華」，今（5）舉行記者會宣布，拋磚引玉捐出230萬元政治獻金，給民進黨23名立委參選人，期盼在這場選戰中，帶來更多希望及支持力量。他說，期望這次活動能鼓勵更多熱愛台灣的企業家和民眾，加入這個行列，共同捍衛台灣這座民主堡壘。

盾牌牙醫史書華今天上午舉辦「挺美德，護台灣！民間意見領袖聯合捐募」記者會，宣布捐出230萬元的政治獻金，期盼在這場選戰中，帶來更多希望及支持力量。

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明會中說，賴清德是一位值得信賴、正派、有信用的人，以賴清德的經驗能力，另外兩位總統參選人能比嗎？民眾黨參選人柯文哲只做了8年市長，一天中央都沒做過，至於國民黨參選人侯友宜，雖然做過警政署長、大學校長，可是也不熟悉中央行政，立法經驗也都沒有。

此外，與會的立委鄭運鵬說，「對每個選舉來說，不管是什麼層級，我相信錢並不是重點，民間意見領袖能不能支持我們、支持政黨才是重點」，過去各位民間意見領袖可能都被稱為1450、側翼，但對民進黨來說，民間意見領袖代表各行各業，所以，各位其實不是側翼，是主力。

鄭運鵬談及，2024年這場選舉是價值的選舉，包括價值的選擇、民主體制的選擇、經濟的選擇、生活品質的選擇，「我們站在民意的這一邊」，有很多問題不盡然做到100％，甚至有些被抱怨，但大方向上國人的生活與經濟狀況是正面的。

盾牌牙醫史書華捐款名單包括（選區由北到南）：鄭文婷、謝佩芬、吳沛憶、許淑華、苗博雅、曾柏瑜、吳崢、賴品妤、羅致政、李坤城、蘇巧慧、鄭運鵬、林志潔、曾玟學、謝子涵、林靜儀、莊競程、蔡培慧、蔡銘軒、王定宇、李柏毅、黃捷、李問。