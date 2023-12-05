關鍵調查民調／2024政黨支持度：國民黨27.5%、民進黨27.0%、民眾黨15.5%

▲2024大選明年1月13日投票。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選倒數39天，立委席次將如何變化備受關注。關鍵調查有限公司公布最新民調，針對政黨票支持度，國民黨27.5%最高，其次為民進黨27.0%，而民眾黨15.5%墊底，另無明確意見者有19.4%。

根據關鍵調查有限公司資料，國民黨27.5%、民進黨27.0%、民眾黨15.5%、無明確意見者19.4%、不投政黨票5.5%、時代力量3.2%、其他政黨1.9%。

交叉分析顯示，在年齡別中，20-39歲最具優勢為民眾黨，有25.0%支持、19.2%則支持民進黨；40-59歲則國民黨領先最多，有34.7%支持，另有26.2%支持民進黨；60歲以上則民進黨以36.5%最高、31.2%支持國民黨。

而從政黨認同度來看，認同民進黨者有86.1%政黨票會支持民進黨；認同國民黨者有90.0%政黨票會支持國民黨；認同民眾黨者有79.0%政黨票會支持民眾黨。至於總統支持對象為賴蕭配者，有72.0%政黨票會支持民進黨；支持侯康配者，有84.1%政黨票會支持國民黨；支持柯盈配者，有58.0%政黨票會支持民眾黨。

本次調查執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對戶籍地在全國22縣市且年滿20歲者於2023年11月30日-12月1日，晚上18點30分至22點，透過市內電話與手機電話進行調查。調查完成後將市內電話與手機電話所得樣本直接合併後以內政部戶政司111年12月底人口資料為母體，對樣本的戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權(Raking)，以使樣本和母體結構一致。本次調查有效樣本1,033人(市話加權前完成516人；加權後為489人、手機加權前完成517人，加權後為544人)，在百分之95的信心水準之下，抽樣誤差在正負3.5個百分點內。