22國同意核能提高3倍　柯文哲要民進黨「慈禧太后、義和團」快懺悔

記者袁茵／新北報導

聯合國「氣候變化綱要公約」第28次締約方會議（COP28）自11月30日起在杜拜舉行，12月2日包含美日在內的22國同意在2050年達成全球淨零碳牌目標，將核能發電量提高至2020年的3倍。對此，民眾黨總統參選人柯文哲5日直言，變成義和團的民進黨，其慈禧太后與義和團官員們，應該要面對世界列強主張，現在趕快出來懺悔還來得及。

▲柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

柯文哲5日上午舉辦勞動政策記者會，針對聯合國氣候變遷大會承諾2050年以前，將核能發電提升3倍，當世界各國把核能視為新綠能，怎麼看民進黨仍抱「廢核」神主牌？柯文哲回應，現在COP28已把核能列綠能，而民進黨的2大神主牌就是「台獨」跟「核能」。

柯文哲提及，長期以來，民進黨變成義和團、宗教團體，「恐怕他們的慈禧太后跟義和團官員們，要去面對世界列強的主張，美國已經清楚表明『不支持台獨』，所以我一直很想知道，我們台獨金孫（民進黨總統參選人賴清德）要如何繼續很務實地推動台獨？」

柯文哲笑稱，第二點，如果面對2050淨零碳排放，然後世界先進國家要求核能算綠能，並要增加3倍，「那麼民進黨是不是現在趕快出來懺悔還來得及，道歉是不用，懺悔就可以！」