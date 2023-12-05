批侯友宜「有牌照的賊頭」　邱毅、毛嘉慶、比特王挨告誹謗

記者劉昌松／台北報導

前立委邱毅與媒體人毛嘉慶，日前上網紅比特王的網路直播節目時，多次明示暗指國民黨總統參選人侯友宜靠「黑道喬事情累積財富」，副總統參選人趙少康「在中廣有不法所得」，侯友及競選辦公室發言人呂家愷5日與律師一起到台北地檢署，控告邱、王和比特王出任務的負責人及製作人涉嫌《刑法》加重誹謗、《總統副總統選舉罷免法》意圖使人不當選罪。

▲侯友宜競辦發言人呂家愷(左起)、侯友宜律師簡榮宗、趙少康律師葉慶元控告邱毅和毛嘉慶誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

呂家愷指出，邱毅和毛嘉慶是在11月30日的《Bit King比特王出任務》節目中，影射侯友宜是「有牌照的賊頭」，「一個月要送多少規費給侯組長」，另外以「空手套白狼」、「買空賣空」等話語，影射趙少康在中廣有不法所得，損害了國民黨的政府總統參選人聲譽和選情。

侯友宜委任律師簡榮宗（上圖，記者陳煥丞攝）表示，侯友宜一向嫉惡如仇，邱毅和毛嘉慶卻明言、暗示毀損侯友宜，「又要抓又要拿又要吃，五條通拿完歸會之後又騎摩托車去八條通接受招待，還說侯友宜靠黑道喬事情去累積財富，這與侯友及戮力從公的形象事實有極大差距。」

趙少康委任律師葉慶元（上圖，記者陳煥丞攝）則說：「趙少康當年用10億元取得中廣股權，有合理正當對價，是黨產會都確認的事實，對少部分人不斷散布不實言論，說趙少康用1億取得中廣，是惡意散布謠言，構成妨害名譽罪，呼籲謠言止於智者。」

呂家愷強調，透過假訊息來打擊對手的選情，是綠營一貫的選舉操作手法。侯友宜以及趙少康絕不會漠視相關的選舉操作，只要有人敢散佈謠言，總部絕對「來一個，告一個」！希望這次總統大選不是又成為抹黑、抹紅的泥巴戰！