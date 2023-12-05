賴清德：開放10萬印度移工是假消息　侯友宜不必藉此搪塞

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國安單位日前已示警，中國對台發動認知作戰手法多元，以「引進10萬印度外勞」為題發動認知作戰，但國民黨總統參選人侯友宜競辦昨（4日）稱，引進印度移工已確定是進行式，恐衝擊台灣就業市場。對此，民進黨總統參選人賴清德今（5日）表示，這已被事實查核中心認定是假消息，侯不必拿假消息來搪塞開放陸生來台就業的政見。

侯友宜競辦昨天批評，侯友宜只是提出開放陸生來台，並強調一切要依相關規定進行，賴清德便立刻抹紅抹黑，對比民進黨政府引進印度移工已確定是進行式，若依其邏輯，民進黨才是衝擊台灣就業市場、打擊台灣勞工就業權益、壓低薪資的現行犯。

對此，賴清德今天上午前往溪南湖口顯聖宮，陪同立委參選人詹紀緹、曾聖凱參香祈福時，接受媒體聯訪說，所謂開放10萬名印度移工，已經被事實查核中心認定是假消息，侯友宜主張要開放大量陸生來台就業，這個是如假包換的政見，希望侯友宜要有擔當，既然提出就要面對社會質疑，也要勇於說明，不必拿假消息來搪塞自己的政見。

此外，賴清德也在答覆媒體提問時談及，民進黨與民眾黨副總統參選人蕭美琴、吳欣盈互相誇獎、稱讚這是很好的事情，倒是在這場選舉當中，看到一些認知作戰或假消息攻擊對手，這是不好的事情，例如蕭美琴並沒有雙重國籍，也沒有放棄中華民國國籍，這件事情也已經經過中選會（應為內政部）確認。

賴清德說，這就可以證明，這場選舉裡面，應該秉持民主嘉年華，不必要用假訊息來操作。他表示，現在候選人已經確定是3組，過去自己也一再表明，不管是兩組、3組人選，都會全力以赴，爭取國人的支持，並贏得最後的勝利。