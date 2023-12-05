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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「來一個告一個、來一打告一打」！　侯競辦提告邱毅意圖使人不當選

▲▼ 侯友宜競選辦公室發言人呂家愷、律師簡榮宗、律師葉慶元 按鈴申告有心人士意圖使人不當選而散佈謠言以及誹謗。（圖／記者陳煥丞攝）

▲侯友宜競選辦公室發言人呂家愷、律師簡榮宗、律師葉慶元 按鈴申告有心人士意圖使人不當選而散佈謠言以及誹謗。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

侯友宜競選辦公室發言人呂家愷今（5）日與律師簡榮宗、葉慶元，針對邱毅、毛嘉慶、Bit King比特王出任務的負責人及編輯等人，因散佈不實言論意圖使人不當選，在接受國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康委任下，以《刑法》第310條第2項、《總統副總統選舉罷免法》第90條，至台北地方檢察署按鈴申告。呂家愷也喊出，未來若還有人敢散佈謠言，競辦絕對「來一個，告一個、來一打，告一打」。

呂家愷指出，邱毅、毛嘉慶11月30日於Bit King比特王出任務節目中，針對趙少康提到，「趙少康僅以標價十分之一取得中廣公司股權，表面上付了1億，等於「空手套白狼」、「中廣的事件裡面『貓膩』很多」。

針對侯友宜則說，「所以黑道裡面叫做侯是『要抓、要拿、又要吃、又要玩（台語）』，所以才被選作『十大惡警之首』，就是這樣來的」、毛嘉慶也說，所以有人說「賊頭」、「戴帽子的賊頭」、「有牌照的賊頭」；以前在五條通，一個月要送多少規費給侯組長？侯組長又騎著摩托車到八條通喝兩杯，明天有人來站崗，到你就範為止。

▲▼ 侯友宜競選辦公室發言人呂家愷、律師簡榮宗、律師葉慶元 按鈴申告有心人士意圖使人不當選而散佈謠言以及誹謗。（圖／記者陳煥丞攝）

呂家愷也進一步指出邱毅在節目上談到，「黑道喬事他的專長，他的專業，他的拿手好戲，他的財富的來源」。

呂家愷說明，趙少康當年是以10億元取得中廣的股權，連民進黨的黨產會都認為趙少康先生取得中廣的廣播部門有正當合理的對價，對於部分人士不斷混淆視聽，感到遺憾。而Bit King比特王出任務節目為公開的Youtube頻道，包括負責人及編輯，參與相關謠言的散佈，顯為邱毅、毛嘉慶的共犯，而該直播影片影響侯友宜、趙少康兩人的聲譽與選情甚鉅，因此依法提出告訴。

呂家愷強調，透過假訊息來打擊對手的選情，是綠營一貫的選舉操作手法。侯友宜以及趙少康絕不會漠視相關的選舉操作，只要有人敢散佈謠言，總部絕對「來一個，告一個」。希望這次總統大選能回到政策辯論，而不是又成為抹黑、抹紅的泥巴戰。
 

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