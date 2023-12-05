吳欣盈、蕭美琴互讚能力好　綠委：君子之爭跟侯柯成鮮明對比

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選副手交鋒也成焦點，民進黨副總統參選人蕭美琴日前透露對民眾黨吳欣盈印象不差，熱衷於國際事務，而吳也指出，蕭美琴是「最了解美國的台灣人」，非常尊敬對方，對於兩位副手參選人惺惺相惜，民進黨立委林俊憲5日表示，連馬英九都曾在訪美後肯定蕭政治能力和氣勢俱佳，這代表蕭在台美關係上的成就，不分朝野、不分黨派都認可，這樣的君子之爭也跟侯柯兩人，形成鮮明對比。

林俊憲表示，內政部已經宣布三組候選人的國籍沒有問題，討論終於可以告一段落，我國的國籍本來就有很多特殊的歷史遺留問題，但只要蕭美琴從未主動放棄國籍，就不該有爭議。僅因一段陳年報導就莫名其妙引起網路大量討論，還是要讚嘆民眾黨的不分區提名人真的很厲害啊。

對於兩位副手參選人惺惺相惜，林俊憲指出，吳欣盈肯定蕭美琴，其實是非常正常的，甚至連馬英九都曾在訪美後肯定蕭美琴，認為她的政治能力和氣勢俱佳。只要近年曾為台灣在國際事務上奔走的人，接觸過蕭美琴，無不對她印象深刻，來自對手的好評，最值得讓所有人參考。

林俊憲表示，看看副總統參選人之間的君子之爭，再看看侯柯兩人，形成鮮明對比。兩人居然在「保姆」話題上打轉，雙方都恨不得把這個標籤甩給對方。「你需要保母」、「你才需要保母」，真的像是小孩子在互相對罵打鬧一樣，急於證明自己是成熟的大人，「不如別爭了，承認你們兩位都需要保母，需要被好好教育一番吧！」

