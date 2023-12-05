快訊／駁違建爭議　賴清德競總：「包租公」侯友宜把市府當競總

▲郭雅慧反酸侯友宜坐擁百間套房是「包租公」。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委王鴻薇、立委參選人林國春今（5）日表示，民進黨總統參選人賴清德萬里老家，被新北市工務局認定屬於「既存違章建築」。對此，賴清德競總發言人郭雅慧說明，當事人並未收到任何關於房屋遭認定為違建的任何通知，不知其稱遭新北市政府認定違建之資訊所據何來？且只要是新北市府核定的稅，當事人該繳的全部都有繳，不要烏龍爆料混淆視聽。

郭雅慧表示，國民黨總統參選人侯友宜把市府當競選辦公室，已經不是第一天的事，而侯市府為特定黨籍候選人提供錯假訊息、操作風向，顯然非依法行政，這種政治操作、帶風向的行為，應受社會大眾譴責，若為挽救選情冷飯重炒，實在大可不必。

郭雅慧質疑，坐擁上百間套房的「包租公」侯友宜，無法體會到礦坑居民所面對的歷史因素；而掌握行政權的侯市長，不僅未針對整個區域進行通盤性的計畫處理，更為了自身的政治利益，再度讓礦區居民陷入困境。

此外，民進黨發言人林楚茵也說，國民黨常常忘記，自己就是那個擁有大批資產，把國產變黨產再變成私產的人，尤其作為103間學生宿舍包租公的侯友宜，現在卻讓打手出來胡亂指控爆料，一個從屏東上來台北工作租房子的人（指賴清德競選總幹事潘孟安），根本是邏輯錯亂。

林楚茵痛批，侯友宜不只當了千萬包租公，就連國民黨這次的立委提名名單，從北到南充斥著「土地的主人」，從汐止廖先翔水保地違建蓋莊園、中和張智倫違建蓋空中高爾夫球場、台中顏寬恒沙龍大院、花蓮傅崐萁農地矗立880多坪「九五至尊皇宮」，不是侵占國有地，就是利用特權蓋豪宅，甚至利用職權只為自己家族地方勢力，怎麼好意思指控居住正義？