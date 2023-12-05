賴清德萬里老家補稅期限至11/30　王鴻薇：你繳稅了嗎？

▲王鴻薇、林國春5日舉行「賴清德違建案逃稅確定！？爆新北市府認定違建！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2024總統參選人賴清德的萬里老家被新北市府認定為違章建築，國民黨新北市議員葉元之指賴欠繳10年8萬元房屋稅，另名議員林國春則檢舉賴逃漏稅，而財政局透露已先開徵今年及補徵5年地價稅。對此，國民黨立委王鴻薇今（5日）表示，補稅期限到今年11月30日，請問賴清德，「信賴台灣」的方式是拒絕繳稅嗎？請賴清德跟人民報告，有無補繳房屋稅跟地價稅。

王鴻薇、林國春5日在立法院舉行「賴清德違建案逃稅確定！？爆新北市府認定違建！」記者會。林國春表示，他總質詢提出並檢舉賴清德的萬里老家是違建，而針對它的房屋稅、土地稅跟逃漏稅，《稅捐稽徵法》明訂，以詐欺或其他不正的方法逃漏稅者，處5年以下徒刑，併科1000萬以下罰金。

林國春說，姑且不論賴清德的發言人說賴老家的稅有繳，但他在總質詢問新北市副市長劉和然，而當初的財政局長說《稅捐法》裡，繳納是到11月30日，今天是12月5日了，到底賴清德有無繳房屋稅跟地價稅？賴清德違反《新北市違章處理自治條例》，也違法《稅捐稽徵法》，違規又違法，如何讓全國民眾去遵守法規。

林國春也說，賴清德也應明確交代，民眾黨總統參選人柯文哲、前立委黃國昌家的違建拆了，但為何其萬里老家違建至今還不拆？國人睜大眼睛監督賴如何面對國人的質疑，要有個交代。

王鴻薇則指出，賴清德老家涉及違建跟逃漏稅，既沒有繳房屋稅，也沒有繳地價稅，新北市府已經開出補稅單，補稅期限就是到今年11月30日，賴清德可否告訴社會大眾，你的稅繳了嗎？請跟社會大眾說清楚。

王鴻薇提及，在國際政治上，逃漏稅是政治人物的死穴，都是立刻下台以示負責。巴拿馬文件涉及12位現任跟前任國家領導人，陸續造成非常多政治人物下台，例如法國預算部長、瑞典貿易部長、日本財務大臣、 西班牙體育部長。

「民主國家，一個政治人物逃漏稅是不被社會大眾所接受。」王鴻薇質問賴清德，你有沒有「一不三沒有？」 萬里老家沒有稅籍資料、沒有繳房屋稅、沒有繳地價稅，你不提供繳稅紀錄，是不是有「一不三沒有？」

王鴻薇表示，賴清德身為副總統，還要角逐總統大位，如果賴可以抗稅，是不是台灣人民可以不用繳稅？請問賴，「信賴台灣」的方式是拒絕繳稅嗎？請賴清德跟人民報告，有無補繳房屋稅跟地價稅。