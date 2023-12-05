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「有型、有魅力」 網路夯字rizz　獲選牛津辭典代表字

▲▼Tom Holland。（圖／CFP）

▲英國演員霍蘭德曾經在受訪時使用到網路夯字Rizz。（圖／CFP）

文／中央社

英國牛津大學出版社今天宣布，網路夯字rizz獲選牛津英語大辭典今年頭號代表字，該字涵義為「有型、有魅力或吸引力」。「蜘蛛人」湯姆霍蘭德先前受訪時也曾使用這個字。

法新社報導，牛津英語大辭典編纂者在公眾協助下，從最終4個詞彙選出rizz，這個字同時也代表「吸引浪漫及性伴侶的能力」。一項網路投票將進入決選的8個詞彙進一步縮減至4個；這8個字都反映了今年的「心情、思潮及關注的事物」。

牛津大學出版社表示，專家選出rizz作為一個有趣例子，顯示了社群如何能夠形塑語言。「以詞源學來看，這個字據信是魅力（charisma）的簡短版本，從該字中間擷取而來，並非常見的創字模式。」

牛津大學出版社指出，這個新字也顯示了Z世代對社會與日俱增的影響力，以及「年輕一代如何創造空間，讓他們不論在網路上或面對面接觸時，能擁有並定義所使用的語言」。

曾飾演「蜘蛛人」（Spider-Man）的27歲英國演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）先前被問及他的魅力（rizz）時回應，自己「絲毫沒有rizz」。在那之後，這個字今年6月起獲得主流認可。

去年公眾投票選出「躺平模式」（goblin mode）為牛津英語大辭典2022年代表字，今年則是連續第2年公眾參與牛津辭典年度代表字遴選。

今年選字過程由逾3萬名詞彙愛好者協助從4組不同的字彙或片語做出選擇。

其他角逐詞彙包括形容伴侶個性無趣的「咖啡色警示」（beige flag）；代表美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）粉絲名稱的Swiftie；關係未被正式承認的「情境式戀愛」（situationship）等。

牛津大學出版社表示，rizz是社群媒體上的夯字，這顯示了網路如何推波助瀾讓原本的邊緣語言成為主流。過去語言演變需要花上數年，但現在只要幾週或幾個月就能達成。

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