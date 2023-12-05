以色列國防部長決心「斬草除根」滅掉哈瑪斯：南部加薩會更慘

▲以色列國防部長加蘭特在陣亡士兵葬禮上發表談話。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯經過幾度的人道主義停火延長後，最終在談判上面臨破裂，哈瑪斯甚至向以色列領土發射火箭彈，以軍再度展開反擊。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）視察加薩邊境時，誓言定將殲滅殘存在加薩的哈瑪斯恐怖分子，直到營救完所有人質為止。

根據《以色列時報》，加蘭特從以色列邊境觀察了加薩走廊北部城市賈巴利亞、舒加艾耶（Shejaiya）時表示，以色列國防軍將會停留在加薩北部，直到哈瑪斯的基礎設施完全被摧毀為止，且加薩南部同樣也會受到以軍威脅。

加蘭特在演說中提到，「（以色列國防軍）戈蘭尼旅已返回舒加艾耶、且『圍成一圈』，這一次他們不會再離開那裡，直到那裡所有的恐怖主義基礎設施都被消滅為止」；他所提到的是，戈蘭尼旅曾於2014年在加薩城附近進行一場艱困的戰鬥。

加蘭特威脅，「軍隊（以軍）正處於最佳的狀態，參謀長正在無所畏懼地管理事情，並取得巨大成功。目前在加薩北部發起的行動，將會在短時間內很快地加速導致加薩城內、加薩地帶北部整個地區的哈瑪斯遭到粉碎。」

加特蘭還提到，「以色列國防軍已經開始在加薩地帶南部展開工作，那裡的哈瑪斯武裝分子的命運將和北部一樣、甚至還會更糟！我們將持續戰鬥，直到取得勝利為止，直到實現所有目標：消滅哈瑪斯，把人質送回以色列。」