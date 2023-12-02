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以色列人質待遇差！8歲女童「長滿頭蝨」被迫安靜　關押地道陷黑暗

▲▼第二輪人質釋放，已成功抵達以色列。（圖／路透）

▲第二輪人質釋放，成功抵達以色列。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在人道主義停火時，依據雙方協議互相釋放以色列人質、巴勒斯坦囚犯，數十名婦女與兒童獲哈瑪斯釋放，得以重回家人懷抱，不過自此之後心靈卻蒙上一層極深的陰影，他們表示遭哈瑪斯扣押在加薩的期間，不僅被關押在深不見光的地道、被迫保持安靜，甚至長滿頭蝨。

根據《CNN》，自從10月7日哈瑪斯針對以色列發動大規模突襲以後，約有240名人質慘遭哈瑪斯挾持至加薩，人質年齡從嬰兒至80多歲都有，關押期間紅十字會和其他人道主義團體的探視未獲允許，對於人質所受待遇的消息不得而知，直到停火協議期間，數十名人質才終於獲釋，但仍有許多人失蹤，被認為由其他巴勒斯坦武裝組織扣押在加薩。

▲▼10名泰國人質獲釋,哈瑪斯。（圖／路透）

▲10名泰國人質獲釋。（圖／路透）

從以色列和哈瑪斯在協議期間所達成的條款內容，獲釋的人質大多為婦女、兒童、外國籍（非以色列籍）工人，而截至1日還有一名擁有俄羅斯公民身分的以色列成年男子獲釋，獲釋的人質當中並沒有軍人，且被扣押在加薩的以色列人質其實被不同的團體所控制，並非每一個人質都受到相同待遇。

來自以色列尼爾奧茲吉布茲的72歲居民阿迪娜•莫什（Adina Moshe）、姪女埃亞爾•努里（Eyal Nouri）在10月7日這天慘遭哈瑪斯從住處拖出、挾持至加薩走廊，被迫關進地下5層的隧道中，在呼吸困難的狀態下步行數個小時，且每天只允許開2個小時的燈，對於地面上的事情一無所知，黑暗使其他感官和想像力變得更加敏銳。

▲▼哈瑪斯釋放17名人質，其中包括8歲女童艾蜜莉，63歲的父親漢德如釋重負。（圖／路透）

▲哈瑪斯釋放17名人質，其中包括8歲女童艾蜜莉，63歲的父親漢德如釋重負。（圖／路透）

年僅8歲的愛爾蘭裔以色列女童艾蜜莉（Emily Hand）同樣也在10月7日慘遭哈瑪斯俘虜，他63歲的父親漢德（Thomas Hand）起初還以為女兒已經喪生，不過後來得知女兒遭擄，女兒艾蜜莉在停火期間獲釋後，才終於和女兒重逢。

事後，艾蜜莉告訴父親，她和朋友希拉（Hila Rotem-Shoshani）、希拉的母親拉亞（Raaya Rotem）被囚禁在地面上的房屋，隨著以軍襲擊、深入加薩，她們和其他女孩被迫從一棟建築物跑到另一棟建築物。漢德轉述，「那太可怕了，他們可能在槍聲下被拉、推、拖行」。據悉，加薩北部約4至5成建築物遭破壞。

▲▼ 52歲以色列人質阿維多里（Sharon Avigdori）25日獲釋後，激動擁抱兒子奧默（Omer）。（圖／路透）

▲52歲以色列人質阿維多里（Sharon Avigdori）25日獲釋後，激動擁抱兒子奧默（Omer）。（圖／路透）

漢德表示，女兒艾蜜莉被關押在加薩走廊50天，然而在蔓延的戰火下卻以為自己被關押整整一年。漢德還透露，艾蜜莉即便回到家人身邊，還是只敢壓低音量說話，根本無法清楚聽到她的說話聲「我不得不把耳朵貼在她的唇上，她已經習慣了不發出任何聲音」；甚至，女兒還學會了「保持安靜！」的阿拉伯語，兒童被要求畫畫或打牌時不能發出聲音。

漢德控訴，女兒艾蜜莉也曾被昆蟲叮咬過，「她的頭上長滿蝨子，我一生從沒見過那麼多，滿是黑色的小生物。」

▲▼85歲的利夫希茨（Yocheved Lifshitz）召開記者會，講述被俘2周多的經歷。（圖／路透）

▲85歲的利夫希茨召開記者會，講述被俘2周多的經歷。（圖／路透）

85歲婦女利夫希茨（Yocheved Lifshitz）和她的鄰居一起獲釋。之後她透露，以色列人質們吃的食物和警衛一樣，一開始警衛給人質帶來了雞肉、米、罐頭食品、起司，晚上則是喝茶、讓孩子們吃甜食，直到經濟情勢開始惡化，人們開始挨餓，而9歲女兒愛米莉則學會吃塗上橄欖油的普通麵包。

12歲男童依坦（Eitan Yahalomi）則向阿姨透露，他在被俘虜至加薩後遭到痛毆。

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