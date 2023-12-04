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有繁體中文！首爾推叫車App「TABA」　便利外國旅客身份驗證

支援多國語言！首爾推叫車App「TABA」　便利外國旅客身份驗證

▲首爾市政府宣布推出叫車App「TABA」。（Pixabay／Image by Pexels）

圖文／鏡週刊

為了外國旅客叫計程車更為方便，首爾市政府宣布推出叫車App「TABA」，並於12月1日正式上線。

據《韓聯社》報導，由於南韓原先計程車的叫車服務，均要使用該國電信商提供的認證服務進行身分驗證，且付費時也無法使用境外發行的信用卡，因此對外國旅客相對不便且難以使用。

對此，首爾市政府4日宣布，專門為外國旅客打造的計程車叫車App「TABA」於12月1日正式上線，外國旅客可直接以本國使用的手機號碼進行身份驗證，且支援境外信用卡支付。

遊客可於App上輸入目的地，提前查詢車程與車費，亦可選擇行駛路線與車型，該App目前支援英文、日文、泰文、繁體中文、簡體中文，預計明年上半年新增越南文、印尼文、俄文。

支援多國語言！首爾推叫車App「TABA」　便利外國旅客身份驗證

▲為了外國旅客，首爾市政府專門推出計程車叫車App「TABA」。（翻攝自首爾市政府官網）

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