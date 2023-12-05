園丁被清潔工叫胖子　抓狂拿鋤頭「猛敲他的頭」

▲園丁被清潔工叫胖子，氣到拿起手上的鋤頭「猛敲對方的頭」。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

嘲笑別人的身材真的很母湯，新加坡一名71歲沈姓園丁日前工作時，遭64歲陳姓清潔工戲稱「胖子」，還嗆他「不敢動手打人」，氣得他拿起手上鋤頭，大力朝陳男的腦袋敲下去，導致對方當場頭破血流送醫。新加坡法院日前審理案情，依持危險武器蓄意傷人罪名，判處沈男入獄10周。

根據新加坡《新明日報》報導，事件發生在新加坡碧山Rafflesia Condominium社區，沈姓園丁與陳姓清潔工一起在該社區工作。沈男2022年7月28日工作時，由於體型因素被陳男戲稱「胖子」，兩人因此發生激烈口角衝突。



吵架過程中，陳男又嘲諷一句「你不敢動手打人」，讓他氣到情緒失控，拿起鋤頭朝陳男頭部猛砸，導致陳男當場頭破血流。旁人見狀立刻打電話報警，警方趕到後馬上逮捕沈男，將血流滿面的陳男送醫，所幸陳男治療後沒有大礙。

警方調查發現，沈男與陳男其實早有嫌隙，兩人過去就發生過多次爭執，這一次沈男被嘲笑身材，才失去理智動手打人。新加坡法院法官日前審理案情，依持危險武器蓄意傷人罪名，判處沈男入獄10周。