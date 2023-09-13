郭台銘14日宣布副手　團隊正尋覓新發言人中

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會將在9月13日至17日受理申請為2024總統、副總統選舉被連署人，據了解，鴻海創辦人郭台銘預計明（14日）上午10時將於張榮發基金會舉行記者會，宣布副手，此外，郭陣營目前也在尋覓其他人任發言人。

政壇關注郭台銘副手人選，稍早之前，包含高雄市前市長韓國瑜的太太李佳芬、資深媒體人沈春華、立委高金素梅、藝人林志玲、賈永婕都曾被點名，惟都遭當事人或郭陣營否人。而郭近日受訪時，陸續拋出女性、能力要比他強、和他有互補性、盡量減少政治色彩等6副手條件。

昨晚一度傳出郭台銘副手人選是新光銀行副董事長李紀珠，當郭台銘被問到時，先是笑了一下，接著沉默五秒，未否認也未承認，說只能透露女性，會依照中選會、政府法令辦理。不過李紀珠昨晚也否認是她。

另外外資天后、現任台大財金系教授陳嫦芬也被傳出是副手可能人選，因陳嫦芬與郭台銘頗有淵源，曾經擔任鴻海集團富智康人工互聯網的顧問，與郭台銘私交甚篤。不過對於「銘芬配」，郭辦回應「不清楚，不回應」。陳嫦芬本人也否認了，「謝謝，不是我喔！」

目前郭陣營規劃14日上午10時在張榮發基金會舉行記者會，正式對外宣布郭的副手。不過由於日期落在國民黨2024總統參選人侯友宜率團訪美的首日，被外界解讀是衝著侯來，只是郭陣營否認該說法。不僅如此，郭陣營現階段也在尋覓其他人任發言人。