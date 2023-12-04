醫激推「1款魚」全身都是寶！魚皮也是「好油脂」　藏4大營養價值

▲虱目魚營養價值豐富，含有豐富的優質蛋白質。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

氣溫下降，一碗熱騰騰的虱目魚不僅可以暖身子，還可以補充豐富的營養。翔展診所院長傅裕翔分享，虱目魚營養價值豐富，全身都是寶，連魚皮也是「好油脂」。近期，虱目魚盛產期即將進入尾聲，抓住這個時機享受虱目魚的美味與營養，成為冬季保健的好選擇。

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傅裕翔在臉書粉絲團「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文介紹，虱目魚肉本身富含多種營養素，包括維生素、酶類、礦物質、不飽和脂肪酸以及高品質的蛋白質；由於煮湯會有乳白色的湯底，虱目魚又被稱作 milk fish（牛奶魚），其營養價值也如牛奶一樣豐富。

虱目魚皮四大營養：

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1、膠原蛋白：魚皮是膠原蛋白的豐富來源，對皮膚和結締組織有益。

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2、高鋅含量：特別是魚背側的黑色部分。鋅對蛋白質、碳水化合物和脂肪的代謝非常重要，同時可維護黏膜健康。

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3、維生素B2：整隻魚所含的維生素B2，在魚皮的部位就占1成多

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4、不飽和脂肪酸：魚皮內側的脂肪，含有大量的不飽和脂肪酸DHA和EPA，是OMEGA-3的一部分。幫助腦部、眼睛、神經系統等器官正常運作，還能預防中風、發炎反應和心血管問題。

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傅裕翔呼籲，在吃虱目魚時可以充分利用整隻魚的營養價值，特別留意虱目魚皮的這四大營養成分。尤其是在台灣，虱目魚盛產期將結束，抓住這個時機享受虱目魚的美味與營養，成為冬季保健的好選擇。