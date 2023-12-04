　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫激推「1款魚」全身都是寶！魚皮也是「好油脂」　藏4大營養價值

▲▼虱目魚。（圖／記者許展溢攝）

▲虱目魚營養價值豐富，含有豐富的優質蛋白質。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

氣溫下降，一碗熱騰騰的虱目魚不僅可以暖身子，還可以補充豐富的營養。翔展診所院長傅裕翔分享，虱目魚營養價值豐富，全身都是寶，連魚皮也是「好油脂」。近期，虱目魚盛產期即將進入尾聲，抓住這個時機享受虱目魚的美味與營養，成為冬季保健的好選擇。

傅裕翔在臉書粉絲團「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文介紹，虱目魚肉本身富含多種營養素，包括維生素、酶類、礦物質、不飽和脂肪酸以及高品質的蛋白質；由於煮湯會有乳白色的湯底，虱目魚又被稱作 milk fish（牛奶魚），其營養價值也如牛奶一樣豐富。

虱目魚皮四大營養：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、膠原蛋白：魚皮是膠原蛋白的豐富來源，對皮膚和結締組織有益。

2、高鋅含量：特別是魚背側的黑色部分。鋅對蛋白質、碳水化合物和脂肪的代謝非常重要，同時可維護黏膜健康。

3、維生素B2：整隻魚所含的維生素B2，在魚皮的部位就占1成多

4、不飽和脂肪酸：魚皮內側的脂肪，含有大量的不飽和脂肪酸DHA和EPA，是OMEGA-3的一部分。幫助腦部、眼睛、神經系統等器官正常運作，還能預防中風、發炎反應和心血管問題。

傅裕翔呼籲，在吃虱目魚時可以充分利用整隻魚的營養價值，特別留意虱目魚皮的這四大營養成分。尤其是在台灣，虱目魚盛產期將結束，抓住這個時機享受虱目魚的美味與營養，成為冬季保健的好選擇。

ET快訊
魔芋爽「2添加物」讓人上癮　營養師示警：兒童少吃
燈光比東京巨蛋暗　日本監督點出台北大巨蛋缺點
快訊／FTISLAND崔敏煥離婚　妻子證實：走各自的路
留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月
快訊／下班注意！國1北上事故　占用所有車道
快訊／宜蘭縣警局遭搜索！　2警被帶走
台61死亡車禍　瞬間畫面曝！家人悲痛領回遺體
陳耀訓蛋黃酥明開搶！　官方提醒6事項

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

明年無立春！金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

月薪3萬8「上繳給爸媽」　她下班打工賺生活費！全場噴：太過分

再堅持1個月！「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

明年是「孤鸞年」！命理師點名「4生肖」犯太歲　曝做1事可化解

隨身帶保險套卻喊「我是處男」　她猶豫了！網揪1疑點：說謊機率高

醫激推「1款魚」全身都是寶！魚皮也是「好油脂」　藏4大營養價值

海軍新訓中心驚傳要「摺豆腐」？網炸鍋怒批：不摺鳥豆腐沒戰力嗎

快訊／雨區增加！7縣市「大雨特報」　下班小心雨彈

爺奶成風險教育尖兵！富邦產險攜手老盟推動高齡與孩童世代共學

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

明年無立春！金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

月薪3萬8「上繳給爸媽」　她下班打工賺生活費！全場噴：太過分

再堅持1個月！「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

明年是「孤鸞年」！命理師點名「4生肖」犯太歲　曝做1事可化解

隨身帶保險套卻喊「我是處男」　她猶豫了！網揪1疑點：說謊機率高

醫激推「1款魚」全身都是寶！魚皮也是「好油脂」　藏4大營養價值

海軍新訓中心驚傳要「摺豆腐」？網炸鍋怒批：不摺鳥豆腐沒戰力嗎

快訊／雨區增加！7縣市「大雨特報」　下班小心雨彈

爺奶成風險教育尖兵！富邦產險攜手老盟推動高齡與孩童世代共學

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

Bic Camera購物攻略！必買「藥妝、零食」一次看　還有激省17%優惠

開放2.5萬人？議員盼亞錦賽大巨蛋加開席次　蔣萬安允諾找遠雄溝通

日本監督讚中華隊投手實力佳　社會人年輕組放眼3年後亞運

全美現有房屋銷售量創23年新低！　比2008年還慘

宮廟開光雞裝上天師手臂　「手持木劍當道長」氣勢100分笑翻千人

大支揭2專輯「隔了9年原因」：沒有熱情撐不過來

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

三重男告白　新莊女嘆是遠距離秒打槍

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價！

今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

更多熱門

相關新聞

「學呷非虱不可」熱鬧登場

「學呷非虱不可」熱鬧登場

2023台南市虱目魚產業文化季系列活動第2場「學呷非虱不可」，7日在學甲區華宗紀念公園熱鬧登場，包括台南市民政局長姜淋煌、農業局主秘吳威達、立委賴惠員、市議員謝舒凡、方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等人到場參與，場面相當熱鬧。

攜手全聯及大潤發賣虱目魚

攜手全聯及大潤發賣虱目魚

阿堂鹹粥魚肚賣一片虧一片！店家說法掀論戰

阿堂鹹粥魚肚賣一片虧一片！店家說法掀論戰

虱目魚價創近3年新高　漁業署：不是漁電共生害的

虱目魚價創近3年新高　漁業署：不是漁電共生害的

台南虱目魚量少價高疑漁電共生所造成？！

台南虱目魚量少價高疑漁電共生所造成？！

關鍵字：

虱目魚

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面