虱目魚價創近3年新高　漁業署：不是漁電共生害的

▲近期虱目魚價飆漲，地方傳出禍首是「漁電共生」政策，漁業署澄清。（圖／記者林悅翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

被視為國民平價美食的虱目魚，近幾年價格不斷飆漲，今年5月魚價創下近3年同期新高，台南是國內虱目魚主要產地，當地盛傳導致虱目魚「量少價高」的禍首就是「漁電共生」。農委會漁業署今（13日）發布新聞稿澄清，影響魚價的主因是養殖漁民動態調整、市場變動因素等，目前放養量已恢復往年水準，預計下半年魚價就會回穩。

根據農委會漁產品交易行情統計，虱目魚最大產地台南在2021年1月平均拍賣價為每公斤80元，但到今年5月底，每公斤價格已漲到133元，漲幅達66%。價高卻沒魚可賣，當地漁民批評都是「漁電共生」政策害的，不少魚塭地主轉租給光電業者，以獲取更高的租金。

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漁業署表示，110年虱目魚養殖面積8245公頃、111年為7527公頃，面積實際減少718公頃，其中漁電共生於110年才陸續進場施作，真正影響的面積僅有312公頃，約佔3.8%。

漁業署指出，養殖漁民會視國內外市場變動、自身養殖環境、養殖技術門檻等，動態性調整養殖物種及數量，這才是影響養殖面積與魚價的關鍵，漁電共生並非主因。但隨著虱目魚價格上漲，已吸引養殖戶回流放養，今年至5月底虱目魚放養量，已較去年全年放養量成長4.8%，放養量已恢復至歷年水準，預估下半年產季量價可望逐步回穩。