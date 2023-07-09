阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

記者柯振中／綜合報導

台南阿堂鹹粥近日更改菜單，一碗鹹粥加上一片魚肚價格高達300元，老闆娘也淚曝120元的魚肚「賣一片虧一片」。對於老闆娘的說法，網路上也掀起論戰，有人開酸「還好我沒去吃，不想害人賠錢」，也有內行人點出，土魠魚價格本來就不便宜，覺得太貴頂多別買，不需要出言開酸。

阿堂鹹粥近兩年來價格不斷調整，一碗魚皮、魚肚、魚腸鹹粥2021年底從180元調整為200元，2022年又再度提升價格，從200元改為260元，如今則是調整菜單，如果要吃到以前260元的魚肚粥組合，則要單點180元鹹粥，再單點120元魚肚，加起來總共300元。

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▲▼阿堂鹹粥近日調整菜單，想吃到過去的260元魚肚粥的組合，現在需要花300元。（圖／記者林悅翻攝）



消息引發熱烈討論後，不少人對於這種「變相漲價」的方式感到不滿，因此不斷出言撻伐。對此，阿堂鹹粥老闆娘哽咽表示，其實賣這種價格真的沒賺錢，會苦撐營業是出於責任，無論是對台南傳統小吃、員工的薪水，或是為了傳承，才會繼續咬著牙營業。

老闆娘提到，若真的想賺錢，先前最有知名度時就該開放加盟，不過老闆仍堅持上工，還因此壓力大到多次進出醫院，就是為了守住招牌、傳統的味道。

老闆娘指出，以現在的市場價來看，虱目魚肚一片就要120、130元，店裡一片賣120元，其實是「賣一片虧一片」，加上鹹粥採用土魠魚製作，一片要價400元的土魠魚，只能製作一碗粥，所以價格才會不同，希望大家可以來品嘗，比較與其他家的異同之處。

對於老闆娘的說法，多數網友仍舊不買單，不斷出言調侃，「為了不讓他們虧錢，決定不吃他們家的鹹粥～～～我已經很好心啦」、「為了不讓你們虧本，我絕對不會去買的，讓你們虧本我很難過」、「還好我都沒去吃，不想害人家賠錢」、「不捨害他們賣一碗虧一碗，以後不吃他們的，才是真的對他們好！」

不過，也有人點出店家的難處，土魠魚價格本來就高，成本不可能降下來，定價才會較高，且價格也並非事後才亂開價，覺得價格不合適，另選店家就好，沒有必要開酸。