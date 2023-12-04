五月天陷假唱風波　韓紅曾嗆「唱不下來就別開演唱會」：在家待著

▲大陸資深歌手韓紅曾嗆假唱歌手稱，唱不了就別開。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

五月天假唱風波仍在持續，目前主辦單位已接到上海文旅局要求配合調查。有網友挖出資深歌手韓紅曾批評假唱現象的片段，她直言不諱地表示，「唱不下來，就別開演唱會...在家待著就好！」

面對假唱爭議，微博上兩派聲浪爭執不斷，有人翻出大陸資深歌手韓紅過去在節目中談及「歌手假唱」的現象，態度非常嚴厲，她指出，雖然技術人員可以通過手段來幫助歌手減輕負擔，唱不上去的也可以唱上去，「但對於職業歌手來說，你吃這碗飯，就完全不應該，也就不要開演唱會了，觀眾買票是要看到你真唱。唱不下來，就別開演唱會…在家待著就好！」

對於五月天此次風波，相信音樂表示，稍晚將會發聲明。

▲陸資深歌手韓紅曾嗆假唱歌手：唱不了就別開。（圖／翻攝自微博）



陸媒《新民周刊》報導，自2009年起，大陸就開始打擊假唱現象，到了2021年，更將「禁止商業場合假唱」的規定寫入了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，如果五月天在商業演唱會中出現假彈假唱，將違反《營業性演出管理條例》的相關規定，除了可能遭罰10萬人民幣（約50萬元台幣）的罰款，情節嚴重時，可能面臨吊銷演出許可證，甚至在大陸禁演的風險。

▲五月天捲假唱風波。（圖／相信音樂提供）



然而，僅依靠假唱鑑定軟體來評判一場演唱會的真偽並不可靠，有聲理學領域的專家發表看法，直言這些軟體雖然能通過聲音的波形和頻率來分析，但無法排除現場音效、混音、歌手情緒變化等影響因素，因此這類軟體數據不能作為唯一判斷標準，需要結合其他證據進行綜合分析。