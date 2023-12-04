陸官媒盯「五月天假唱風波」進度　上海文旅局：高度重視

大陸中心／綜合報導

五月天假唱風波越鬧越大，大陸官媒也關注報導，其中《新華社》指出，上海文旅局執法總隊「高度重視」這次涉嫌假唱輿情，已經按照《營業性演出管理條例》要求主辦方配合調查，待有關情況依法核實後，將及時回應網友關切。

▲五月天上海演唱會主辦方被點名調查。（圖／相信音樂提供）

據大陸官媒《新華社》報導，上海文旅局執法總隊向媒體透露，已經關注五月天被質疑假唱的輿情，演唱會主辦公司「上海蘊華文化發展有限公司」於11月在上海體育場舉辦8場五月天《好好好想見到你》演唱會，根據大型營業性演出管理機制，演出期間，每場均有市、區兩級文化執法工作人員現場監管。執法總隊對這次「涉嫌假唱輿情」表達高度重視，已經按照《營業性演出管理條例》要求主辦方配合調查，待有關情況依法核實後，將及時回應網友關切。

▲大陸官媒《新華社》報導五月天上海演唱會被質疑假唱事件。（圖／翻攝自微博／新華社）

有關五月天上海演唱會被網友直指涉及假唱。相信音樂昨日（3）深夜發文宣布，宣布巴黎最終站演唱會將全程直播，時間是8日北京標準時間凌晨3:00起，貼文寫道「全民參與，全民見證」、「全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心，讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與」。

▲相信音樂宣布巴黎演唱會全程直播，邀請全民見證。（圖／翻攝自臉書／相信音樂）

依據大陸文化和旅遊部官網的《營業性演出管理條例》，法令第31條規定「營業性演出不得以假唱、假演奏等手段欺騙觀眾」，如果違反法令，依據第47條第三項「以假唱欺騙觀眾」，其行為由縣級人民政府文化主管部門處5萬元以上10萬元以下的罰款（約台幣25萬至50萬元）。