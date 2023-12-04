阿聯酋航空冬季優惠！飛杜拜3.5萬起　「沙漠之旅」打85折

▲阿聯酋航空冬季優惠開跑。（圖／阿聯酋航空提供）

記者李宜秦／台北報導

阿聯酋航空推出冬季優惠，即日起至12月17為止，購買2023年12月5日至2024年6月30日自台北出發至杜拜的機票，即能以經濟艙含稅票價35,222元起，與商務艙含稅票價103,999元起的限時優惠價格暢遊杜拜。

阿聯酋航空表示，即日起至2024年3月31日，阿聯酋航空旅客凡透過阿拉伯探險之旅預訂豪華轎車、傍晚沙漠之旅與特選飲品、沙漠越野車及VIP專屬沙漠探險等獨家體驗，即可享有85折折扣。

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另外，廣受阿聯酋航空旅客歡迎的My Emirates Pass冬日限定版再度回歸，即日起至2024年3月31日，飛往杜拜或中途停留杜拜的阿聯酋航空旅客只需出示登機證，即可於杜拜及阿拉伯聯合大公國境內餐廳、豪華Spa中心、名品商店、私人泳池和沙灘享受My Emirates Pass冬季獨家折扣，同時還能以優惠價格到訪哈里發塔 At the Top 觀景台、棕櫚島亞特蘭蒂斯飯店的水世界冒險樂園、IMG冒險世界、杜拜主題樂園及度假村、城市觀光等適合全家同遊景點。

▲阿聯酋航空推出杜拜機票優惠。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空表示，旅客若於線上辦理登機手續並下載登機證至阿聯酋航空App或Wallet，可先截圖以便出示兌換優惠，避免登機證於入境後自應用程式中消失。

另外，中華航空「高雄冬季旅展促銷」開跑，高雄出發全航線88折起，促銷時間至12/11，機票達人蓋瑞哥表示，推薦韓國「仁川進，金浦出」，時間帶優秀，票價不到萬元。台灣航空福利社則指出，高雄飛沖繩票價9000元不到。

亞洲低成本航空AirAsia宣布將於明年2月2日開航高雄－曼谷航線，每周航行4班，時間為周一、三、五、日，並推出單程未稅999元開航優惠價。