兩國沒邦交！飛機迫降大馬　12以色列人「被迫待艙內5小時」

▲阿聯酋航空從杜拜飛往新加坡的航班6日迫降馬來西亞，機上的12名以色列公民被迫留在停機坪不得入境。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

杜拜一架飛往新加坡的阿聯酋航空（Emirates）飛機，6日上午因天氣惡劣，不得不迫降馬來西亞，但令人意外的是，機上的12名以色列公民竟因以色列與馬來西亞沒有外交關係，而被迫留在機上長達5小時。

綜合猶太新聞集團與Ynetnews報導，事發當時，阿聯酋航空EK354航班因「惡劣的天氣條件」，不得不在吉隆坡國際機場進行「計畫外」臨停，卻意外讓機上的12名以色列公民陷入尷尬境地。

官方宗教為伊斯蘭教的馬來西亞，並不承認以色列這個猶太國家。兩國不僅沒有外交關係，馬來西亞也明文禁止以色列公民入境，因此飛機在降落吉隆坡國際機場瞬間，以色列就立即與阿聯酋航空公司聯絡，要求航空公司允許其公民留在飛機上，以保護這些以色列人。

報導稱，機上的12名以色列乘客被要求在停機坪上等待5個小時，直到航班恢復後繼續飛往新加坡。以色列外交部隨後也迅速啟動緊急程序，並通過航空公司聯繫上一名以色列乘客確認其安全。

一名以色列乘客表示，「我以為我是機上唯一的以色列人，所以我很緊張。當另一位以色列人告訴我他和家人都是以色列人時，我感覺好多了。」阿聯酋航空事後在聲明中對這起事件所造成的不便表示遺憾。