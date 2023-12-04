小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

▲小叔嫌油錢太貴。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，小叔沒有買車，跟他們借車要帶女友回家3天，她點頭答應，並要求還車時，油量超過一半就好，結果收到車時，油量只比原本多一點而已，小叔解釋「加滿油要2000元，若坐車才1200元」，態度讓原PO很傻眼，婆婆則要她別太愛計較，但她仍無法平息怒火，貼文掀起討論。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，小叔向他們借車，要載女友回家3天，他們答應借，「但有說回來油要加過一半就好」，沒想到小叔還車時，油量只比原本多一點點，小叔解釋「叫我加滿要2000元！我坐車來回才1200元而已，哭喔」。

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她看到訊息傻眼，越想越氣，「哭什麼哭？我們借你車應該嗎？這個態度已經不對了吧！既然坐車1200怎麼不坐車，要借車？」婆婆要她別插手管，這是兄弟之間的事情，讓兩人去處理就好，不然以後見到面會很尷尬，「婆婆說我這兒子他講話比較直，錢再補給我們，做人不要那麼計較！」

但原PO直呼，這不是錢的問題，是態度問題，「我婆婆就一直無限循環，不要插手兄弟的事情，他們自己處理，怎樣怎樣一直重複一樣的話，到底是誰的問題？如果我今天那麼計較，車不會借了啦！氣死」。

貼文一出，掀起網友討論，「租車2000元，加油1200元」、「以後就不要借了，如果他要借就原話還他，不是說開車比坐車貴？哭喔！」「以後就可以不用再借車了」、「沒有下一次了」。也有網友勸原PO不要管，「婆婆說得對，你真的不要管，讓兄弟自己解決」、「我覺得婆婆說得對，妳不要插手，但可以私下把想講的話說給老公聽，再把老公放出去狂咬弟弟一番，然後以後再也不要借車給他」。