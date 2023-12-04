　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲小叔嫌油錢太貴。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，小叔沒有買車，跟他們借車要帶女友回家3天，她點頭答應，並要求還車時，油量超過一半就好，結果收到車時，油量只比原本多一點而已，小叔解釋「加滿油要2000元，若坐車才1200元」，態度讓原PO很傻眼，婆婆則要她別太愛計較，但她仍無法平息怒火，貼文掀起討論。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，小叔向他們借車，要載女友回家3天，他們答應借，「但有說回來油要加過一半就好」，沒想到小叔還車時，油量只比原本多一點點，小叔解釋「叫我加滿要2000元！我坐車來回才1200元而已，哭喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她看到訊息傻眼，越想越氣，「哭什麼哭？我們借你車應該嗎？這個態度已經不對了吧！既然坐車1200怎麼不坐車，要借車？」婆婆要她別插手管，這是兄弟之間的事情，讓兩人去處理就好，不然以後見到面會很尷尬，「婆婆說我這兒子他講話比較直，錢再補給我們，做人不要那麼計較！」

但原PO直呼，這不是錢的問題，是態度問題，「我婆婆就一直無限循環，不要插手兄弟的事情，他們自己處理，怎樣怎樣一直重複一樣的話，到底是誰的問題？如果我今天那麼計較，車不會借了啦！氣死」。

貼文一出，掀起網友討論，「租車2000元，加油1200元」、「以後就不要借了，如果他要借就原話還他，不是說開車比坐車貴？哭喔！」「以後就可以不用再借車了」、「沒有下一次了」。也有網友勸原PO不要管，「婆婆說得對，你真的不要管，讓兄弟自己解決」、「我覺得婆婆說得對，妳不要插手，但可以私下把想講的話說給老公聽，再把老公放出去狂咬弟弟一番，然後以後再也不要借車給他」。

▶▶▶▶▶【ETtoday學習雲】開課了！◀◀◀◀◀

入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

成為百萬網紅美拍達人
社交必學撩心術增肌減脂健身訓練

ET快訊
赴日旅遊記得拿！　免費領5000日圓
好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令
快訊／15張千萬大獎！　明細公布
史上新高！　金價狂飆破2100美元
女友癌末　他在安寧病房完婚：我不能讓妳孤單的走
快訊／台南某科大墜樓　15歲女學生倒操場死亡
快訊／竹科工程師騎重機慘死　相驗死因曝光
罕見！　「Tiffany藍」螢光美蛇現蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令

小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理　釣出過來人

癌友安寧病房完婚！男友「就是要給妳一個歸宿」　醫護感動見證

單親女學生讀建教班貼補家用　新北教育局頒發助學金

只有1位店員！他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令

小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理　釣出過來人

癌友安寧病房完婚！男友「就是要給妳一個歸宿」　醫護感動見證

單親女學生讀建教班貼補家用　新北教育局頒發助學金

只有1位店員！他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

男遭夾困捷運手扶梯真相曝！耶誕裝置太高　警消「斷頭」救人

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

小S豪門婚18年驚脫口「肉體出軌還好」　最低容忍：不要讓我看到

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

HTC明年推新手機「估一年比一年好」　尾牙將回歸舉行

18人驚恐懸掛40m高空！　日遊樂設施「升空中」突停擺

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

手滑？家長在班級群發1分48秒「不雅影片」　公安介入：影響很大

台大演說被問禁抖音　孫曉雅秀手機：我無法安裝TikTok

水塔投老鼠藥報復！社區主委夫妻誤飲中毒　惡鄰無悔意賠40萬

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

三重男告白　新莊女嘆是遠距離秒打槍

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價！

今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

桃園店家停車規劃「有日本感」被讚爆

更多熱門

相關新聞

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」

婆媳之間的問題不是一天就可以解決的。一名女網友就抱怨，只是叫老公吃完飯順手洗碗而已，結果被婆婆看到對方就喊「你老婆勒！？」還說自己兒子從來沒洗過碗，更反問女網友「那我兒子娶妳幹嘛？」讓她超傻眼。

高雄無照少年借車載友兜風　撞安全島烏龜翻

高雄無照少年借車載友兜風　撞安全島烏龜翻

先生月薪9萬全上繳！她「日給100塊」被酸慘

先生月薪9萬全上繳！她「日給100塊」被酸慘

差12歲「老公天天早上來1次」　人妻羞曝勇猛強招

差12歲「老公天天早上來1次」　人妻羞曝勇猛強招

27歲正妹車禍獲全體公務員捐血！出動百萬包機

27歲正妹車禍獲全體公務員捐血！出動百萬包機

關鍵字：

借車小叔人妻婆媳毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面