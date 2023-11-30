27歲正妹車禍獲「全體公務員」捐血！出動百萬包機　引爆特權爭議

記者鄭思楠／綜合報導

一則「27歲女子在西藏遇車禍，阿里地區公務員集體捐血」的消息，11月29日引發大陸輿論關切。網傳消息稱，一正妹在西藏阿里地區車禍重傷，丈夫透過親戚聯繫到上海衛健委，再由上海衛健委協調阿里地區，安排阿里地區所有公務員為其獻血，後花百萬人民幣包機前往成都華西醫院治療，轉運時間不到3小時。

近日，上海一余姓女子在西藏阿里地區車禍重傷後，當地公務員經動員為其獻血一事，引發公眾對其是否以「特權」過度調用公共資源的質疑。

余女曾在社群平台公開稱，陶姓丈夫透過「小姑姑」聯繫到上海市衛生健康委員會（下稱「上海市衛健委」），再由上海市衛健委聯繫到阿里地區相關部門，從而動用了阿里地區所有公務人員為她捐血。

▲余女生活照。（圖／翻攝自微博）

據《封面新聞》報導，11月29日下午，陶男表示，他親戚不是公職人員，余女發布的內容簡化了事件經過，給大家造成了誤解，他希望網友能理性看待此事。

陶男透露，他和余女在9月27日舉行婚禮後，自駕從上海出發，一路經安徽、河南、甘肅、新疆等地蜜月旅行進入西藏。10月14日下午1時左右，兩人在西藏阿里地區5000多公尺的高原地區，出現高山症，缺氧後暈厥，發生車禍，陶男在主駕，沒有受傷，余女在副駕，受創出現肝臟破裂大出血、肋骨骨折、胰臟損傷等傷情，送往阿里地區人民醫院救援。至10月16日，陶男簽了4次病危通知書，輸了近4500ml血，因當地血庫A型血儲備有限，可能「隨時斷血」。

陶男稱，因妻子病情危重，當地醫療技術有限、血庫告急，在當地相關部門的建議下，他一方面透過家人、朋友向上海市衛健委求助，尋求上海援藏醫生的支援，一方面在社交管道呼籲當地愛心人士捐血，「醫生和護士也在幫我轉發。」

▲車禍現場。（圖／翻攝自微博）

陶男表示，在他的十多位親人、朋友的求助下，上海市衛健委請求了正在西藏日喀則市的援藏醫生前往阿里地區參與救治，「我的小姑姑是參與求助親戚的一員，她不是公職人員。」

「10月16日，上海援藏醫生來了阿里醫院會診」，陶男表示，經阿里當地醫院和衛健委組織，他也到當地派出所、消防等部門求助。10月15至17日，陸續有公職人員、社會人士等十多人到血站捐血，湊足了當時所需的血量。

11月29日晚，阿里地區相關部門工作人員表示，這次捐血是當地幹部群眾的自願行為，「我們當地人口不多，平時看到朋友圈裡有需要捐血的消息，幹部群眾都會出於好心主動去獻血，不論是誰需要。這次也一樣，並不是像網路傳言那樣強制去獻血。」

▲27歲女子在西藏阿里遇車禍「所有公務員捐血」救治。（圖／翻攝自微博）

陶男稱，10月18日，他和家人透過醫療包機將余女轉院至成都進一步救治，「阿里和援藏的醫生均建議我們不要在阿里動刀，轉運出去，治好的希望會更大一些。」

承擔此轉院任務的北京經緯馳援健康科技服務有限公司（後文簡稱經緯公司）。在宣傳資料中稱，一架從杭州起飛的灣流G550公務機，在抵達阿里機場後，接上余女，經過近3小時飛行落地成都，成功完成轉院任務。此次任務的執行費用超過100萬元（人民幣，下同）。

陶男對百萬轉院費沒有否認，他表示，當時余女的病情不得不轉，「在ICU裡都還有生命危險。」阿里地區交通不便，為了讓妻子得到更好的處理，他和親人願意付出這樣的高額代價。包機轉院時，救護車直接進入機場等操作，均為轉運公司照價提供的服務，「不是其他的特殊渠道，轉院費沒有打折。」

陶男進一步解釋道，妻子經搶救甦醒後，他透過聊天軟體，概括地和她講了她昏迷後的情況，希望鼓勵傷勢依然很重的她求生。近日，妻子傷情稍有好轉，她將這次死裡逃生經歷製作成影片，發布在社交平台，希望能紀念一下，但遭到不少網友指責。目前，影片已經刪除。

有媒體報導，上海官方表示，經調查，事發時衛健部門接相關部門函件，請求正在西藏日喀則市的援藏醫師前往涉事醫院參與救治。此事不存在因私人關係等不正當因素導致的行動。

據《新京報》報導，11月29日晚間，當事女生的父親余男講述稱，家人確曾為女兒包下醫療專機轉院救治，花費約120萬元人民幣（約新台幣514萬元），「都是借來的。 」

余男解釋說，自己並非富貴家庭，「我就是一個普普通通的老百姓，在單位裡開車的，你說有多少收入？」截至目前，女兒的醫療費用共計不到160萬元（包括包機費用），其中，在阿里地區花費將近7萬元，在成都市四川大學華西醫院花費將近10萬元。

余男回憶，10月14日晚，他接到女兒出車禍的消息時，「整個人傻掉了，一下子躺到地上去了。」回過神來，他立刻從上海坐飛機趕往西藏。先到拉薩，再轉機到阿里，16日，他終於在醫院見到女兒。彼時，女兒的傷勢仍很嚴重。阿里地區人民醫院的工作人員告訴他，可以透過包機轉院的方式，到醫療條件較好的醫院救治。

▲家人花百萬人民幣包機送余女去救治。（圖／翻攝自微博）

向航空公司諮詢價格後，余男開始借錢，借錢對象包括「好心人、單位的領導」，一筆筆錢通過手機轉帳過來。

余男說，據他所知，自家和女婿家的親屬中幾乎沒有公職人員。而女兒本人，則是上海某區一鎮上的銀行職員，並非網路所傳女兒是醫護人員。為了救女兒的命，他和女婿等親友都「想盡辦法」找人求助。

對於為何能短暫籌集大量適配女兒血型的血，余男表示自己也不清楚，「我是一個（人）都不認識。」