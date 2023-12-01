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相差12歲！不拒絕「老公天天早上來1次」　人妻羞曝勇猛強招

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO與老公一早就恩愛。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「如果不拒絕，可以天天早上來一次！」一名人妻害羞透露，夫妻倆差了12歲，而老公40多歲仍「性」致強烈，平均一周可激戰4次，若體力允許的話，天天愛撫也沒問題。對於老公的好體力，原PO認為與飲食作息有關係，加上不菸不酒。文章曝光後，引來網友羨煞回應「這是炫耀文！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，恰巧看到有人發問「到了40歲還有幾次性生活」，於是分享她與老公的美滿性事，首先兩人年紀差了12歲，老公40多歲依然勇猛，「如果不拒絕，可以天天早上來1次，目前一周至少要有4次！」

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原PO進一步透露，老公不碰菸酒，僅有出遊時才會小酌，平時飲食也特別注意養身，「減少吃加工食品，不吃白飯吃十穀飯，健康的生活品質還是很重要！」

該文曝光後，底下網友笑虧「這是炫耀文」、「別想多，只是因為你老公沒錢外食」、「老公的飲食方式，真的可以讓女人幸福」、「性生活只取決於有沒有性趣，與健康無關」、「我老公也40幾歲，不拒絕他的話，他可以天天，我超怕跟他對到眼」。

另一票網友羨慕回應，「別說了 我跟老婆都才32歲，向老婆求歡一個月有沒有成功一次都不知道，已漸減走向三個月一次的趨勢，真的哭」、「不菸不酒不檳榔，有健身運動，一個月兩次...路過」、「有小孩應該就會變4周一次了」、「不覺得跟年紀有什麼關係，我先生大我10歲也快50歲了，如果不拒絕他的話，也可以天天啊，而且還是都2-3小時起跳，（我先生抽菸又吃檳榔）」。

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