　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟柯文哲大巨蛋「破壞者」　趙少康：8年北市長花兩兆只會畫紅線

▲▼侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲趙少康召開回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

中華隊昨天在1萬7000名球迷見證下，不僅在亞錦賽中擊敗宿敵韓國隊，更留下大巨蛋正式啟用後的第一勝，不過，原本預計2015年就要孵出的大巨蛋，因為被前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲拖了8年，國民黨總統參選人侯友宜今（4）日意有所指表示，提出問題的人很簡單，解決問題才是不簡單；副總統參選人趙少康則酸，柯文哲是破壞者，不是建設者，八年台北市長花了兩兆預算，都沒看到甚麼建設。

侯友宜昨也在臉書發文慶祝勝利，並提到這場比賽別具意義的是，比賽的場地在大家期待已久的大巨蛋。話鋒一轉，侯友宜感嘆表示，這座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成，甚至被冠上5大弊案之首後，一拖就拖過8年，這段時間，停工的大巨蛋矗立在市中心，彷彿停滯的時空，本應到來的繁華，早該實現的期待，都差點無法成真。

侯友宜最終也感謝蔣萬安，只用1年的時間證明，為政者的魄力與執行力在一個城市的治理有多關鍵。侯友宜今日上午於記者會後受訪表示，「提出問題的人很簡單，解決問題才是不簡單」。

趙少康說，柯文哲是破壞者，不是建設者，八年台北市長花了兩兆預算，都沒看到甚麼建設，台北市到處都紅線，計程車司機一定很生氣！「大家都當過市長那比政績，一個城市都治不好怎麼治國？賴清德只讓大家記得兩百多天不進議會，還有88槍，柯文哲更是乏善可陳，侯友宜則是很有魄力處理市政」。

ET快訊
夫妻「海上做愛」太大聲！郵輪之旅毀了　被趕下船丟包海島
快訊／4縣市大雨特報！　北台灣嚴防劇烈雨彈
快訊／台北極淺層地震！　是大屯山火山活動引發
台灣媳婦麵店「全套半套」到底賣啥？　常客笑了：好吃
快訊／台北市規模2.4地震！震央在士林區
LIVE／3屁孩火燒家樂福起底　謝金燕大巨蛋開場挨轟退步又尷
雲林3車猛撞！「小貨車翻覆」駕駛死亡　家屬心碎見最後一面
母獅太餓才吞猴？　壽山動物園：跟人一樣吃飽還是會想吃
5案例揭長照政策脫節　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》入圍
「火應該是我們弄的」！害慘家樂福　3屁孩留現場看救災
快訊／蒸籠有蟑螂　添好運認了：全台各分店重新檢視

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌、顏寬恒同場造勢　民進黨：這就是你標榜的公平正義？

黃國昌、黃珊珊承諾當選推動「吹哨者保護法」　籲韓國瑜、柯建銘表態

兩億美金疑雲　姚立明：柯文哲是受害者「不能翻頁」

蕭美琴恐有回復國籍問題？　趙少康：我沒證據！不敢亂講話

邱顯智質疑論文「一魚兩吃」　林志潔駁：我是原始作者，學生也是

柯文哲變「老三」墊底？　黃珊珊酸國民黨：不是說民調不可信？

蔡英文重提「馬王政爭」致憲政危機　馬辦駁：真正干預司法是民進黨

趙少康替侯友宜背書：誰說他親中　那台灣任何一人都比他更親中

柯文哲收大巨蛋爛攤　黃珊珊嗆侯友宜「搞不清楚」：新北很多沒做完的事

柯文哲點名「先講我壞話」　柯建銘：不要蹭我聲量

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

黃國昌、顏寬恒同場造勢　民進黨：這就是你標榜的公平正義？

黃國昌、黃珊珊承諾當選推動「吹哨者保護法」　籲韓國瑜、柯建銘表態

兩億美金疑雲　姚立明：柯文哲是受害者「不能翻頁」

蕭美琴恐有回復國籍問題？　趙少康：我沒證據！不敢亂講話

邱顯智質疑論文「一魚兩吃」　林志潔駁：我是原始作者，學生也是

柯文哲變「老三」墊底？　黃珊珊酸國民黨：不是說民調不可信？

蔡英文重提「馬王政爭」致憲政危機　馬辦駁：真正干預司法是民進黨

趙少康替侯友宜背書：誰說他親中　那台灣任何一人都比他更親中

柯文哲收大巨蛋爛攤　黃珊珊嗆侯友宜「搞不清楚」：新北很多沒做完的事

柯文哲點名「先講我壞話」　柯建銘：不要蹭我聲量

散裝船運價飆漲　裕民、新興等8檔衝漲停

南韓國安高層「確信」金主愛接班人地位　懷疑金正恩沒生兒子

黃國昌、黃珊珊承諾當選推動「吹哨者保護法」　籲韓國瑜、柯建銘表態

林明豪／柯文哲不是白色，是變色龍？

黑拉拉初次喝到氣泡水「瞪大眼驚恐」　搖頭不敢相信：怎麼刺刺的

風神寶寶創團大戲　12／8晚萬丹公園免費觀賞

桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了

五條悟超萌吊飾12／8登場　藏壽司推出19款《咒術迴戰》聯名扭蛋

結婚典禮附番號！「AV女優」現身給新郎祝福：歐巴不要忘記我

男子趁外送員送餐「偷拿4杯飲料」！　稱：因為當時有點餓

政治熱門新聞

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

「台灣是血統主義！」　郭正亮：蕭美琴國籍議題吵不下去的

蕭美琴國籍爭議　中選會回應了

質疑蔡英文反對「重啟特偵組」　侯辦嗆：這就是包庇特權貪污

蕭美琴：我從未放棄中華民國國籍

見證大巨蛋歷史首戰！李明賢高舉國旗曝心境

大選三腳督！　藍復刻北市長勝選「進化模式」

立委激戰／徐巧芯vs.許淑華　初選裂痕藏隱憂

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

民進黨3招鞏固百萬新住民票倉

王鴻薇爆潘孟安接受建商禮遇

臉書狂洗「好的我投柯」惹人嫌　黃暐瀚揪幕後黑手恐是1450

賴清德為何猛攻韓國瑜？　黃揚明：喚醒年輕人討厭韓、罷韓回憶

賴清德登雙語節目　耍冷講「哈佛」笑話

更多熱門

相關新聞

蕭美琴讚美吳欣盈「受過很好的教育」

蕭美琴讚美吳欣盈「受過很好的教育」

民進黨副總統參選人蕭美琴今（4）上午接受媒體聯訪時，媒體好奇她對民眾黨副總統參選人吳欣盈的看法。蕭透露，她曾在美國與吳短暫見面，當時對吳的印象不壞，認為吳受過良好的教育，對國際事務非常熱衷，不過，因吳從政時間比較短，未來會很辛苦。

臉書狂洗「好的我投柯」惹人嫌　黃暐瀚揪幕後黑手恐是1450

臉書狂洗「好的我投柯」惹人嫌　黃暐瀚揪幕後黑手恐是1450

潘孟安遭爆住綠能廠商豪宅！侯友宜轟講清楚　趙少康酸瓜田李下

潘孟安遭爆住綠能廠商豪宅！侯友宜轟講清楚　趙少康酸瓜田李下

蕭美琴：我從未放棄中華民國國籍

蕭美琴：我從未放棄中華民國國籍

各界急解釋蕭美琴國籍爭議　她點關鍵：疑慮來自「當事人自述」

各界急解釋蕭美琴國籍爭議　她點關鍵：疑慮來自「當事人自述」

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統2024趙少康

讀者迴響

熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面