轟柯文哲大巨蛋「破壞者」　趙少康：8年北市長花兩兆只會畫紅線

▲趙少康召開回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

中華隊昨天在1萬7000名球迷見證下，不僅在亞錦賽中擊敗宿敵韓國隊，更留下大巨蛋正式啟用後的第一勝，不過，原本預計2015年就要孵出的大巨蛋，因為被前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲拖了8年，國民黨總統參選人侯友宜今（4）日意有所指表示，提出問題的人很簡單，解決問題才是不簡單；副總統參選人趙少康則酸，柯文哲是破壞者，不是建設者，八年台北市長花了兩兆預算，都沒看到甚麼建設。

侯友宜昨也在臉書發文慶祝勝利，並提到這場比賽別具意義的是，比賽的場地在大家期待已久的大巨蛋。話鋒一轉，侯友宜感嘆表示，這座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成，甚至被冠上5大弊案之首後，一拖就拖過8年，這段時間，停工的大巨蛋矗立在市中心，彷彿停滯的時空，本應到來的繁華，早該實現的期待，都差點無法成真。

侯友宜最終也感謝蔣萬安，只用1年的時間證明，為政者的魄力與執行力在一個城市的治理有多關鍵。侯友宜今日上午於記者會後受訪表示，「提出問題的人很簡單，解決問題才是不簡單」。

趙少康說，柯文哲是破壞者，不是建設者，八年台北市長花了兩兆預算，都沒看到甚麼建設，台北市到處都紅線，計程車司機一定很生氣！「大家都當過市長那比政績，一個城市都治不好怎麼治國？賴清德只讓大家記得兩百多天不進議會，還有88槍，柯文哲更是乏善可陳，侯友宜則是很有魄力處理市政」。