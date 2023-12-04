車停住家地下室竟被偷！囂張賊兜風3天　盜刷信用卡爽買iphone

▲楊姓竊賊潛入新北市汐止區某社區地下室，竟將1輛車開走，甚至將放在車上的信用卡拿去狂刷還買新手機。（示意圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

扯！42歲楊姓男子潛入新北市汐止區某社區地下室，見1輛自用小客車上放車鑰匙，竟大膽將車開走兜風，甚至將車上放置口罩、餐券等拿去變賣，還持丁姓車主信用卡爽刷萬元遊戲點數、iphone13，還跑去珠寶店欲刷價值14萬餘元金飾。士林地院審結，依侵入住宅罪、行使偽造私文書罪，各處有期徒刑8月、5月。

判決指出，家住基隆的楊男，去年5月20日晚間6時許，潛入新北市汐止某社區B1停車場，持丁姓女車主擺放在車輛旁的鑰匙，直接將車一路開回基隆。

同日晚間8時左右，他拿丁姓車主信用卡，赴超商刷10000元遊戲點數、再到美聯社買1350元菸品，食隨之味的，決定替自己添購新手機，跑去基隆市區某通訊行買價值25200元的iphone13，並在信用卡簽單上偽簽，離譜的是，他還盜某銀行想刷價值14萬5500元金飾，所幸交易失敗沒得逞。

爽開贓車第3天的楊男，決定將放置車上的消毒槍、餐券、口罩、防護面罩等拿去汐止區某資源回收廠變賣，但他早已被警方鎖定並逮捕。

法官審酌楊男不思以正當方法獲取小客車，竊信用卡偽造被害人簽名盜刷消費，未賠償被害人全部損害，自陳國中畢業、離婚，入監前從事貨運業、月收5至6萬，依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑8月（不得易科罰金）；又犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。