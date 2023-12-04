血跡噴濺+指紋指向丈夫先殺妻　汐止割喉雙屍案留藥物疑雲重重

▲向來寧靜的汐止社區3日下午驚傳雙屍命案。（示意圖／資料照）

記者張君豪／新北報導

3日下午15時許，新北市汐止區發生一起同為31歲的夫妻陳屍家中命案，經屋主報案發現兒媳陳屍在屋內三樓主臥浴室內，且地板有大量血跡，新北市消防局獲報緊急派遣多輛救護車到場搶救，救護人員發現浴室內藍男、陳女頸部有多處刀傷大量失血，身體僵硬死亡多時，轄區警方緊急封鎖現場並通知鑑識人員到場採證。

警方封鎖現場調查，發現兩名死者為夫妻關係，該棟透天厝內同住者有丈夫的父母親和弟弟共5人，由於昨天是周日，兩老以為夫妻晚起仍在休息，但中午過後兩人遲遲未起床用餐，老人家下午上樓查看才發現兩人喉嚨有利器割傷，倒臥三樓主臥浴室內，嚇得急忙報警求助。

汐止警分局鑑識人員透過現場血液噴濺方向、面積及臥室內地板一把沾染血漬且留有丈夫指紋的大型美工刀，經初步鑑識發現應為藍男所持，初判疑為藍男持刀殺害妻子陳女再自殘身亡，加上命案現場並未發現遺書及任何透露兩人資訊的筆記、紙條，目前檢警仍無法判定這起夫妻雙屍命案的發生原因。

汐止警方為求慎重起見，3日傍晚緊急通報新北市警局鑑識中心曾派資深鑑識人員到場採證，經確定周遭及門窗前後陽台無外力入侵跡象後，警方初判是一起夫妻持利器自殘致死命案，加上陳女及藍男身上並無其他防禦性傷勢、加上命案現場外臥室床邊有大量鎮定劑等助眠藥物，目前無法排除陳女服藥昏迷後遭先生持刀殺害的可能性，但仍需透過法醫採檢兩人血液樣本後才能釐清命案真相。

另外，死者二人在現場遺留手機均上鎖無法打開，汐止警方將查扣手機後送新北市刑警大隊科技犯罪偵查隊進行數位鑑識，希望透過兩人生前的社群平台訊息、通訊軟體談話紀錄及簡訊內容釐清命案發生原因。



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