擴大臨檢！汐止警清查轄區列管場所+改裝車　17改裝猴慘了

▲汐止分局連續2天執行擴大臨檢、取締噪音改裝車，查獲4通緝犯、17台改裝噪音車。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止警分局為壓制幫派氣焰，從11月30日及12月1日晚間，規劃威力掃蕩路檢、臨檢勤務，除了攔查酒駕、改裝噪音車外，特別針對疑似幫派份子及其改裝車輛加以攔檢盤查身分，並逐一抄登資料備查，動員近70名警力採取高強度優勢警力臨檢，在2天臨檢、盤查也逮捕4名通緝要犯。

警方指出，為了防制黑幫份子聚集滋事。在2023年11月30日至12月1日開始執行威力掃蕩勤務，針對轄區特種營業場所、治安顧慮場所等各式場所進行臨檢，在2天共計查獲通緝犯4人，另外也針對攔查酒駕、改裝噪音車進行取締，也通報噪音車17件。

近日發生幫派份子藉端包圍派出所，嚴重挑戰公權力等行為，經網路社群轉傳，引發負面觀感，為杜絶此歪風，汐止警分局針對幫派分子經常出入之場所，進行強勢掃蕩，期能取得更多不法事證，如查獲不法即瓦解犯罪組織外，並結合第三方警政提報公安稽查小組加強稽查。

汐止警分局分局長黃國政表示，幫派、毒品及黑槍皆為治安問題根本，將持續針對黑道依附、圍事營利事業，溯源黑槍改造販賣場所，實施高強度稽查，檢肅不法。