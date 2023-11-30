汐止婦闖紅燈「偏離行人穿越道」遭撞死　24歲軍人判囚10月

▲余姓軍人騎乘機車行經汐止大同路三段時，撞上闖紅燈過馬路的林姓老婦，林婦經搶救仍告不治。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區余姓軍人騎乘機車沿大同路3段往台北方向行駛，不慎撞上闖紅燈過馬路的林姓老婦，林婦經送醫搶救4天仍因顱腦損傷併氣血胸而宣告死亡，余男則被依送辦。開庭審理時，余男稱「看到老婦閃避不及」，而行車鑑定認余男為肇事次因，林婦違規穿越馬路為主因，士林地院審結，依過失致死罪處余男有期徒刑10月。

判決指出，去年8月2日晚間，75歲老婦步行要穿越大同路時，未注意依行人觸動號誌指示按鈕啟動行車管制號誌，且一路偏行穿越道（未全程走在行人穿越道上），然而24歲余男騎車經過，閃避不及當場撞上，雙方因此重摔在地。

林婦經送醫搶救後，仍於同年月7日，因顱腦損傷併氣血胸而不治死亡，余男也被依法送辦。

法院開庭時，余男坦承在行駛前發現後照鏡有閃光的狀態，但要看後方來車是否有閃光，再回頭看就看到老婦，且閃避不及；而林婦家屬委任律師則主張，余騎乘機車行駛近行人穿越道處遇有行人穿越時，應暫停讓行人先行通過，且未依速限行駛，當時車速高達每小時68.4公里而未及煞車，更加重被害人受撞擊力道，應為肇事主因。

▲余男騎乘機車撞上林姓老婦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法官經查，案發時，林婦已偏行於行人穿越道左側邊緣以外之處，並非行走於行人穿越道，固然余男未注意車前狀況肇事致被害人死亡，固有過失，但與道交法處罰要件不符。

再根據新北市政府行車鑑定會、覆議會進行鑑定結果，均認余男騎乘機車，未注意車前狀況，為肇事次因，老婦在設有號誌管制路口，違規闖紅燈穿越道路，為肇事主因；但余男若騎乘機車未看後方而是直行，就能注意車前狀況，採取必然安全措施，仍不致被害人死亡，認其過失與林婦死亡有因果關係。

法官審酌，余男騎乘機車行駛於道路時，本應遵守道路交通安全規則，審慎從事，以維用路人生命、身體、財產安全，且其騎乘機車直行時，視線範圍內明顯可見被害人正步行穿越道路，猶未注意此一車前狀況，隨時採取必要安全措施，貿然直行，因而撞擊被害人，考量已坦承犯行，因雙方對於和解金額無法達成共識，自陳大學畢業、現服役中等，依過失致死罪處有期徒刑10月，不得易科罰金。