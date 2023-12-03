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汐止民宅雙屍命案！「夫妻被割喉」倒臥浴室明顯死亡

▲▼無縣市最新消息。

記者柯振中／綜合報導

新北市汐止區3日發生雙屍命案，一對夫妻倒臥在浴室內，2人都遭到刀具割喉，警消到場時，人已明顯死亡。詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

警方調查，這對夫妻今年31歲，有家人住在樓下，不過家人下午聯繫不到人，上樓卻發現2人陳屍浴室，嚇得報警處理。

警方獲報到場調查，現場沒有打鬥痕跡，初步排除外力介入，至於詳細案發原因為何，仍待進一步調查。

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