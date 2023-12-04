快訊／駁斥綠能董座禮遇豪宅　賴清德競總：潘孟安每月租金6萬

▲陳世凱今天上午出示潘孟安租賃契約及每月匯款單。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（4）舉行記者會，踢爆民進黨總統參選人賴清德團隊核心人物、競選總幹事潘孟安，入住「力能能源科技」董座名下豪宅。對此，競總發言人陳世凱上午出示租約及每月匯款單回應，潘孟安就跟中南部上台北打拚的年輕人一樣，他目前與1名助理居住在該處，3房1廳每月租金新台幣6萬多元，符合591網站顯示的周邊租金行情。

王鴻薇今天上午舉行記者會，出示照片、土地權狀，揭發潘孟安長期入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅「力麒御品」，一戶至少要價5千萬左右，直言這就是「金屋藏潘」，疑坐享綠能廠商、建商禮遇。

對此，陳世凱今天上午受訪回應，這是潘孟安的助理去簽約的房子，租賃契約自今年3月開始，到明年2月，為3房1廳、附傢俱可「一卡皮箱入住」的房子，每月租金6萬多元，符合萬華周邊租金行情。

陳世凱說，王鴻薇從之前學倫案讓政治黑手伸入校園，現在再度烏龍爆料，有失國會議員格調。他說明，潘孟安來到台北，就跟一般中南部來台北打拚的年輕人一樣，一定是租房子，不可能置產，不像王鴻薇在雙北有3戶豪宅，也不可能像國民黨副總統參選人趙少康，20幾歲就有好幾棟房子。

陳世凱表示，請問王鴻薇看到哪裡有豪宅？她自己有3戶豪宅要不要拿出來說說看？他說，有任何問題歡迎徹查，賴清德競總將會在法律上做該有的澄清和捍衛。