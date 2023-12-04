快訊／證實昔「有國籍沒戶籍」　蕭美琴：我從未放棄中華民國國籍

▲蕭美琴昨天出席全國競選總部成立大會造勢。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題成焦點，中選會預計12月5日前召開會議審定總統、副總統候選人名單，審查作業包括法規規定的回復中華民國國籍部分。蕭美琴今（4）上午首度出面受訪說，「我從來沒有放棄過中華民國國籍，所以也沒有回復的問題」，當年她「有國籍沒戶籍」，且這些問題在進入立法院後，已獲得解決。

蕭美琴今天上午陪同立委林靜儀掃街前受訪說，第一點，「我從來沒有放棄過中華民國國籍，所以也沒有回復的問題」；第二點，因為母親是美國人，確實早年曾有美國籍，但是她2002年就放棄了，手上相關證明文件資料都有，過去選立委這麼多次，已經經過考驗。

蕭美琴表示，第三點，2000年在總統府上班時，當時有很多的討論，是因為我國《國籍法》與《戶籍法》有不同的身份跟規定，可能有很多人搞不太清楚，「有國籍沒戶籍」在台灣的入境、工作、待遇上有很大的不同，但是自己擔任僑選立委當天，就任當天就取得中華民國身份證，所以這些問題也在她進入立法院之後，全部獲得解決。

蕭美琴說，以上清楚跟各位說明，其實這次競選總部一直在催促自己回來參選之前，就請他們把自己的身份全部都查清楚，只要有問題，「你們就趕快找別人」，他們從頭到尾全部都查得很清楚，所以大家都能很有信心地促成自己與總統參選人賴清德一起投入選戰。

