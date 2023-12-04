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「認正」徐富癸！林楚茵、王義川開砲蘇震清：觸法離開沒必要下一代出來攪局

▲民進黨徵召的屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸3日晚間在南州鄉、林邊鄉成立後援會，不分區立委被提名人林楚茵﹑王義川特別南下到場助講，兩人大酸對手「掛羊頭賣狗肉」，呼籲鄉親們要認明「正牌」的民進黨候選人徐富癸。席間，王義川更直接開砲蘇家，民進黨對黑金零容忍，既然觸犯法律自行離開，沒必要再讓下一代出來攪局。（圖／記者陳弘修攝）

▲屏南立委候選人徐富癸成立後援會，不分區被提名人林楚茵﹑王義川特別到場助講。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

民進黨徵召的屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸3日晚間在南州鄉、林邊鄉成立後援會，不分區立委被提名人林楚茵﹑王義川特別南下到場助講，兩人大酸對手「掛羊頭賣狗肉」，呼籲鄉親們要「認正（認明正牌）的民進黨候選人徐富癸。席間，王義川更直接開砲蘇家，民進黨對黑金零容忍，既然觸犯法律自行離開，沒必要再讓下一代出來攪局。

屏南選區的現任立委為無黨籍的蘇震清，他因為捲入SOGO集體收賄案被判刑10年，受限於排黑條款，此次的立委選舉改派其子蘇孟淳上場，挑戰民進黨徵召提名的徐富癸。

民進黨立委林楚茵以黃國昌為例呼籲，民眾不要相信外面說自己和民進黨多好、未來要跟民進黨合作的人，當年大家挺黃國昌選立委，為了選上和民進黨合作，現在從時代力量跑去民眾黨當不分區，照三餐罵民進黨，「今天山盟海誓，明天跟你說歹勢」

林楚茵向屏東鄉親們強調，自己曾在媒體工作，很多事情都看得很深、很清楚，如果不是民進黨提名，就都不是自己人，所以大家一定要支持徐富癸，徐富癸和她一樣是媒體出身，都關心地方、知道屏南需要什麼，前瞻預算需要他去顧，屏東在國境之南預算比較少，要靠前瞻特別預算的挹注，才能繼續發展，徐富癸曾協助前縣長潘孟安擘畫了許多關於南州、林邊發展的建設，二十年磨一劍，這不是盲挺民進黨，徐富癸真的是人才。

▲民進黨徵召的屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸3日晚間在南州鄉、林邊鄉成立後援會，不分區立委被提名人林楚茵﹑王義川特別南下到場助講，兩人大酸對手「掛羊頭賣狗肉」，呼籲鄉親們要認明「正牌」的民進黨候選人徐富癸。席間，王義川更直接開砲蘇家，民進黨對黑金零容忍，既然觸犯法律自行離開，沒必要再讓下一代出來攪局。（圖／記者陳弘修攝）

民進黨立委林楚茵。

▼民進黨不分區立委提名人王義川（右一）。

▲民進黨徵召的屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸3日晚間在南州鄉、林邊鄉成立後援會，不分區立委被提名人林楚茵﹑王義川特別南下到場助講，兩人大酸對手「掛羊頭賣狗肉」，呼籲鄉親們要認明「正牌」的民進黨候選人徐富癸。席間，王義川更直接開砲蘇家，民進黨對黑金零容忍，既然觸犯法律自行離開，沒必要再讓下一代出來攪局。（圖／記者陳弘修攝）

林楚茵也強調，這次選舉國會過半很重要，立委票不要亂投，一定要投給自己人，只要沒有掛黨籍，都不是自己人，選擇自己人凡事就不用拜託別人，她拜託在場的鄉親要幫忙宣傳，一定要認明民進黨提名的候選人。

王義川在助講時指出，屏南這一席是黨中央評估最激烈的選區，這一席掉了國會有危險，「是民進黨的就是民進黨，不是就不是」，民進黨對黑金零容忍，既然觸犯法律自行離開，沒必要再讓下一代出來攪局，請鄉親們唯一認明與支持民進黨提名的徐富癸。

另外，此次立委大選被民進黨列為不分區第14名的王義川也替自己向屏東鄉親拉政黨票。王義川表示，這次他若當選，後面兩位女性的立法委員都能一起當選，民進黨就一定過半。

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