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海青會執行長「台灣青年」鄭博宇北京逝世！　享年37歲

▲「台灣青年」海青會執行長鄭博宇在北京逝世。（圖／翻攝中國海峽研究院網頁）

▲「台灣青年」海青會執行長鄭博宇在北京逝世。（圖／翻攝中國海峽研究院網頁）

記者張靖榕／綜合報導

「台青」海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇3日驚傳病逝北京，海峽兩岸青年交流協會發布訃告，指他因突發疾病經全力搶救無效，享年37歲。

海峽兩岸青年交流協會執行長今（4日）發布訃告，表示鄭博宇於前一日在北京逝世，享年37歲，「多年來博宇與海青會諸多夥伴共同奮戰在兩岸青年交流的領域，貢獻了他在北京的青春年華，致力在兩岸青年交流的領域，六年來我們互相扶持發展，兩岸青年交流的各場域中博宇為我們留下了精采的回憶。」

經與家屬討論，海青會表示將等鄭的家屬到北京後再進行安排，一切從簡，「望我們的朋友博宇能盡早返台入土為安。」

1986年生的鄭博宇為台灣台北人，為現任海峽兩岸青年交流協會執行長，海峽兩岸公共事務協會北京首席代表，並有北京台灣同胞聯誼會名譽理事、北京海外聯誼會青年委員等頭銜，還是北京市港澳台居民居住證首位獲得者，入選見證中關村三十週年唯一台灣代表。

疫情期間鄭博宇曾發起「你們安全，我們安心，兩岸攜手，並肩戰疫」，號召80多位在陸台青錄製影片，呼籲台灣政府重視科學防疫，不要再以政治掛帥。

疫情初許多赴陸台生與台青滯留台灣無法返回大陸上學、上班，許多台青面臨房租持續繳卻可能被裁員的情況，鄭博宇說雖然大陸政府希望企業共體時艱，不要裁員，但滯台未歸的台青往往就是企業優先裁員的對象。他也表示大陸方面儘管表示重視台青，但許多政策未能切合台青需求，政策在基層無法落實，讓台青很無感。

鄭博宇在今年4月表示，無論是否去中國大陸，台灣青年都應該知道當地的發展，他也立下一個新目標，「要用一檔綜藝節目讓更多台灣民眾看到今天的大陸」。

ET快訊
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