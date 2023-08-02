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陸委會諮委會議：中共對台青年統戰有「短中長期目標」

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會近日舉行諮詢委員會議，主題為「中共『大交流年』對台青年學生交流策略與因應」，與會的學者指出，中共對台青年統戰有短中長期目標，短期目標為「說好中國故事」、中期為「吸引台青赴陸」、長期則為「改變國家認同」，達到「促融促統」目標。

與會的學者在引言報告中指出，中共對台青年統戰有短中長期目標，短期目標為「說好中國故事」，營造中國大陸和平發展美好形象；中期為「吸引台青赴陸」，使台灣青年將中國大陸視為職涯發展首選；長期則為「改變國家認同」，達到「促融促統」目標。

學者認為，在操作手法上，中共採取「軟硬兼施」、「差別待遇」策略，一方面以「惠台措施」誘吸台灣青年赴陸就學就業，另一方面則透過「反間諜法」單邊立法、片面裁量作為，以拘捕、檢控等妨害人身安全作法，企圖製造寒蟬效應，使民眾順從中共統治。

學者建議，政府應加強協助台灣青年認識中國大陸真實面貌，並參考西方民主國家作法防範威權主義擴張。

與會的委員分析，目前兩岸呈現不健康的「單向性」交流，是因中共積極拉攏台灣青年學生赴陸就學發展，卻單方面停止中國大陸各學制學生來台就學，自109年4月迄今仍未恢復，「中國大陸操作向陸方傾斜、不對等的『單向性』交流，不利於兩岸互動，亦無助兩岸關係正向發展，陸方應儘速恢復陸生來台就學，回復兩岸雙向正常交流。」

有委員也提醒，近期陸方頻繁舉辦各項創新創意科研大賽，如兩岸青年創業大賽、兩岸工業機器人競賽等，吸引我學生前往參加，然因中國大陸對智慧財產權的保護遠不及台灣，台灣學生參加此類競賽，其創意研究成果遭陸方剽竊的風險極高，可能影響自身權益，建議相關主管機關及學校應提醒師生審慎評估相關風險。

有委員則觀察到，中國大陸設置的青年創業基地並未落實所謂「惠台措施」，實際推行結果亦成效不彰，對台灣青年的統戰效果並不如預期。尤其中國大陸疫後經濟復甦乏力，台青赴陸就業多數為短期約聘僱職缺，難以得到應有的保障。

委員還提到，中國大陸透過社會信用、數位人民幣等制度及各種監控科技系統建構數位極權統治體制，嚴密監控其民眾，在此等環境下個資外洩風險極高，提醒青年學生赴陸前應審慎思考，並注意防範可能面臨的風險。

與會委員還說，部分國人對中國大陸社會情勢發展現況認識不足，較易受中共片面宣傳影響，而存有不符現實的想像，建議政府持續協助台灣青年認識中國大陸真實面貌，透過多元管道宣傳赴陸風險。

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