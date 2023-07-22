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大陸 大陸焦點 特派現場

昆山發布千餘職缺　對接兩岸青年就業創業

▲▼昆山提供近2千個職缺吸引台青。（圖／主辦方供圖）

▲昆山提供近2千個職缺吸引台青。（圖／主辦方供圖）

記者鄭思楠／綜合報導

2023兩岸青年實習就業創業研討會21日在江蘇昆山開幕，兩岸嘉賓及台青共600多人參加會議。本次研討會共有當地135家企業為兩岸青年，提供1,987個實習就業機會。

據統計，本次研討會共提供包括135家企事業單位在內的558個實習崗位和1429個就業崗位，涉及電商直播、對外貿易、金融、法律、新能源、信息科技、機械工程等多個行業領域。就業崗位信息已通過昆山市人力資源市場設立的「兩岸青年就業專場」在線上發布。

研討會上，兩岸企業家峰會為昆山慧聚廣場開展 「兩岸中小企業家合作交流基地」 授牌儀式，並啟動打造台灣同胞就業創業「首選地」若干措施暨昆山市台胞台企一站式服務中心發布儀式。

21日晚，2023台灣大學生江蘇實習就業特訓營開營。自2017年起，該特訓營已連續舉辦6屆。今年江蘇省超過170家企事業單位共提供700多個實習崗位，吸引了近300名台灣大學生到江蘇實習。

▲▼昆山提供近2千個職缺吸引台青。（圖／主辦方供圖）

▲2023兩岸青年實習就業創業研討會21日在江蘇昆山開幕。（圖／主辦方供圖）

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄在視訊致辭中表示，大陸制定了許多促進經濟社會發展的新政策措施，其中孕育著許多新的機遇，為台青在大陸發展提供空間。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平在研討會總結致辭中強調，峰會將一如既往地為來大陸實習就業創業的台灣青年提供服務，為在大陸發展的台灣青年鋪路搭橋。

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