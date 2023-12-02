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「超強生財工具」被法拍人氣夯爆！　賓士、BMW輸慘

彰化分署法拍「超強生財工具」　詢問度超高！賓士、BMW豪車慘輸

▲迷你挖土機人氣破表。（彰化分署提供）

文／鏡週刊

法務部執行署彰化分署本月5日將進行公開拍賣，預計拍賣項目為4輛好車、1輛挖土機以及1輛機車，其中日本進口的迷你挖土機運轉時數僅2,600小時，是超強生財工具，掀起民眾高度關注。

彰化分署指出，這回將進行拍賣的4輛車分別為2016年式賓士GLC250休旅車，里程數5萬8,000公里、BMW520及320，以及208年豐田Camry日系車款，里程數不到4萬8,000公里。

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彰化分署法拍「超強生財工具」　詢問度超高！賓士、BMW豪車慘輸

▲彰化分署本月5日將進行法拍，其中包含4輛轎車，BMW也在內。（彰化分署提供）

彰化分署表示，另外還有日本進口2004年生產的SK40SR-3迷你級挖土機，該挖土機旋轉半徑小，經專業人員鑑定後，卻認為可使用的裝備，作為樹木移植、鋪設園藝及工程水電等用途的好幫手，一部機械可抵數人工作量，民眾詢問度破表。

彰化分署提醒，除了挖土機之外，其餘4輛車接有動產保債權，應買人須注意該車的變價價格並未包含動產抵押債權的金額，拍定人需要另外向動產抵押債權人清償或協商才能點交。

關於拍賣物品的資訊，可透過彰化分署臉書粉專Instagram粉專查詢，彰化分署官網也可瀏覽此次拍賣物件的照片，拍賣將於本月5日於彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號舉辦競標。

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