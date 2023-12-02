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懶洗內衣褲乾脆不穿　婆婆超「胎戈」行徑媳婦當面爆炸

懶洗內衣褲乾脆不穿！　婆婆超「胎戈」行徑媳婦當面爆炸

圖文／鏡週刊

婆媳衛生習慣不同，同住一個屋簷下很容易產生糾紛，一名人妻抱怨自己婆婆衛生習慣很糟，平時在家偏愛穿類似古早阿嬤風格的四角褲當睡褲，裡面不穿內褲，沒想到婆婆竟然直接闖到她房間，還直接坐在嬰兒的口水巾和圍兜上面，讓她火冒三丈。

原PO在臉書「媳婦進修班（抱怨婆家全家）」發文表示，自己婆婆平時衛生習慣不好，年過花甲卻習慣不穿內褲，直接套上古早阿嬤風格的四角褲當睡褲，甚至連內衣都可以同件穿一週。

人妻抱怨婆婆內褲常堆在浴室放到休假才洗，常常浴室都散發出強烈的尿騷味，讓她聞到作嘔，婆婆常因為懶得洗，所以乾脆不穿內衣褲，沒想到最近婆婆直接闖到她房間，還一屁股坐在嬰兒口水巾和圍兜上，簡直讓她氣炸。

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原PO原本就對婆婆衛生習慣不爽，「就是不想讓她坐我們的床，才會故意放一堆衣服晚點摺，結果沒想到她可以這麼沒水準」，當下她直接當著婆婆的面把所有剛洗好的衣服直接扔進洗衣籃，準備重新洗一次。她質問婆婆「為什麼沒有移開就坐下去？」內心認定婆婆明顯就是故意而為，「自己床就知道洗乾淨才上，別人床就沒差」，但婆婆總是把小孩當藉口，只要媳婦敢有不同意見，就變成都是媳婦的錯。

許多網友看完後感到十分傻眼，紛紛譴責婆婆衛生習慣太糟，「這…我會爆炸！太噁心」「我看到了什麼，怎麼有如此噁心的人呀」，不少人坦言無法接受，直言「好誇張喔！」

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