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中國對歐洲5國免簽　首日法國入境增幅最多

▲北京首都機場,國際,航班。（圖／CFP）

▲北京首都機場。（圖／CFP）

文／中央社台北3日電

中國本月起對德國、法國等歐洲5國實施單方面免簽，北京未說明選擇原因和標準，分析認為這是出於經濟考量；首日法國籍人士免簽入境227人次，是當日入境中國人數增幅最大國家，增長52.31%。

中國外交部11月24日宣布，自今年12月1日至明年11月30日，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞等6國持普通護照者試辦最長15天的單方面免簽入境，期間持上述6國普通護照人員赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

德國之聲12月2日報導，COVID-19疫情爆發後，在中國實行嚴格出入境限制的3年時間裡，簽證的障礙和入境後的強制隔離措施導致外國人到中國旅遊幾乎成為不可能，而在結束「清零」防疫政策、逐步放開出入境管制之後，中國的經濟也未能如外界預期的那樣快速復甦。

▲北京大興國際機場,國際,旅客,航線,航班。（圖／CFP）

12月1日，首批享受單方面免簽待遇的外國人已經從中國多地機場口岸順利入境；在27個歐盟國家當中，這次北京只挑出了5個國家試行單方面免簽政策。

中國政府並未表明選擇原因和標準，不過分析人士普遍認為這是出於經濟角度的考慮；德國、法國、義大利、西班牙和荷蘭是歐盟經濟總產值排名前5的國家。

德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）的專家史泰茲（Grzegorz Stec）認為，中國實行單方面免簽確實是一個重大決定，主要從經濟視角來看待整個事情。也就是說，在疫情之後，商務旅行重新恢復，寬鬆政策能夠為旅遊業和經濟合作帶來什麼影響。

中國德國商會執行董事晏思（Jens Hildebrandt）也表示，中國放寬簽證限制的措施是一個「積極訊號」，說明中國政府有意願去採取一些非常規的舉措，來吸引更多投資商進入中國。

▲北京大興國際機場,國際,旅客,航線,航班。（圖／CFP）

但他說，這一措施本身是否足以達到目標，還有待進一步觀察；人們的信任感在過去3年裡已經消耗殆盡，現在必須要採取更多的開放舉措和具體措施來恢復這種信任。

北京日報今天報導，12月1日中國實施免簽入境政策首日，相關國家人員共有2029人次透過免簽入境中國，較前一日增長12.54%。

其中，馬來西亞籍人員免簽入境1113人次，為當日6國免簽入境「人數」最多國家﹔法國籍人員免簽入境227人次，是當日6國中較前一日入境中國人數「增幅」最大國家，增長52.31%。

據中國央視網報導，本月新增的6國免簽，加上原先已經試行單方面免簽的汶萊和新加坡，目前這項措施共包括8個國家。

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