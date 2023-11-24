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台灣鹹酥雞「紅到歐洲去」！高中生吃完眼睛亮了：根本是藝術品

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、雞排。（圖／負面新聞嚴禁使用／記者陳俊宏攝）

▲法國高中生試吃台灣的鹹酥雞，瞬間被美味的程度給震撼。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者柯振中／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」時常與法國人分享台灣食物，幾乎每次都讓試吃的朋友們眼前為之一亮。近日他與多位法國高中生分享台灣常見的「鹹酥雞」，沒想到竟因此讓這項美食紅到歐洲去，讓他逗趣直言「在學校附近開會發大財」。

「Ku's dream酷的夢」近日帶著台灣鹹酥雞，與許多在法國就讀高中的學生們分享，過程中還十分用心，製作了小巧的「鹹酥雞攤位」，讓學生們能夠自由挑選想吃的菜色。

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而學生們夾選、試吃以後，瞬間大為驚豔，連眼睛都因此睜大，對台灣的鹹酥雞讚不絕口，無論是雞肉、甜不辣、四季豆、銀絲卷等物，都收到了相當高的評價。

▼酷的夢拿了許多食材讓高中生夾選，結果高中生們吃完，感到十分驚豔。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、雞排。（圖／負面新聞嚴禁使用／記者陳俊宏攝）

對於炸完以後的食物，高中生們給出「炸雞萬歲」、「好吃到不可思議，這真的是藝術品」、「比雞塊再好吃一千倍」、「可惜炸雞這種食物是台灣最高機密」、「跟法國的炸雞完全是兩回事。」

也有法國高中生表示，通常在法國吃炸雞，不是肉多汁但外皮潮濕，就是外皮爽脆但肉很柴，而台灣的鹹酥雞完美達到平衡，境界完全不同，且就算法國開始賣鹹酥雞，做出來的味道也一定完全不同，「法國是絕對做不出來的，只有台灣有辦法。」

此外，更是有人推薦，真的可以考慮在法國開一間鹹酥雞店，這樣的話絕對有許多人每天準時報到、購買。這也讓「酷的夢」笑稱，「只能說如果在學校附近開，應該會發大財」。

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