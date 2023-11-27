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馬來西亞12／1起　實施「11國入境免簽」含中國

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲馬來西亞12月1日起開放中國旅客入境免簽，讓許多中國網友非常興奮。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）26日宣布，馬來西亞12月1日起將對中國、印度、土耳其等11國實施30天入境免簽措施。其實中國外交部24日才宣布，對馬來西亞等6國實施免簽措施，如今馬來西亞也對中國開放入境免簽，讓不少中國網友直呼「準備安排出國了」。

根據馬來西亞《東方網》報導，大馬首相安華26日人民公正黨活動致詞時，先感謝中國對馬來西亞開放入境免簽，接著宣布「為了迎接馬中建交50週年，慶祝2國的戰略夥伴關係，因此12月1日起，中國公民入境我國可享有30天免簽證」。

安華也表示，包含中國在內，還有沙烏地阿拉伯、土耳其、科威特、阿曼、伊朗、約旦、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林和印度等總共11國公民，從12月1日起訪問馬來西亞時，可以享有30天入境免簽證待遇，但他也強調，移民局會針對入境遊客進行安全篩選，有犯罪紀錄或風險者將不會被允許入境

▲▼安華。（圖／路透）

▲安華表示，移民局仍會對入境的旅客進行安全篩選，有犯罪紀錄或風險者將不會被允許入境。（圖／路透）

中國外交部24日表示，為進一步促進中外人員往來，中國決定向法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6國實施單方面免簽，從今年12月1日至明年11月30日止，期間內持上述6國普通護照人員赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

微博網友看了新聞報導後，紛紛在新聞下方留言，「這不是更方便我看演唱會了嗎，哈哈哈亞巡弄快點」、「準備安排出國了」、「可以安排旅遊了哦」、「互惠互利，合作共贏」、「終於可以來場一場說走就走的馬來西亞旅程了」、「越來越多國家免簽了」。

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