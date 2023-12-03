外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區12月2日中午12時40分發生一起離譜行車糾紛，熊貓外送員34歲闕男為了禮讓行人先走，緊急剎車，讓後車的36歲廖姓男騎士，剎車不及差點撞上，闕男、廖男和2輛機車騎士竟然就停在當時仍是綠燈直行的路口理論，另1名熊貓外送員陳姓男子見狀，為了排解紛爭闖紅燈，5車就在車流量大的路口互嗆，停留約30秒才移至路旁，當事人後來不提告，陳男則被開紅單。

▲外送員為禮讓行人急剎，遭後車嗆聲，5輛機車竟然不理會車流量大的路口，當街互罵。（圖／民眾提供，下同）

闕男行駛到中清東路、永和路口時，因為禮讓行人剎車，不料後方的廖男剎車不及差點撞上，2人從這個路口相互叫囂到下個路口，邊騎邊罵，另外有2輛跟在後面的機車也加入戰局，4人就停在當時是綠燈直行的永和路口。

原本在中清路等停紅燈的陳男見雙方口角聲音很大，竟然闖了紅燈，只為了要主持公道，他說，並不認識同為外送員的闕男。

大雅警方獲報到場，闕男、廖男都不提出告訴，不過，2人有無妨礙其他人車通行的違規行為，將交由交通大隊裁處，至於「公道伯」陳男闖紅燈事證明確，將依道路交通管理處罰條例第53條製單舉發，可處1800元以上、5400元以下罰鍰。