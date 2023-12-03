壽山動物園傳「命案」！野生幼崽獼猴跌落獅園　慘遭母獅咬死

記者吳奕靖／高雄報導

高雄壽山動物園發生一隻野生幼年獼猴跌落獅子園區、慘遭撕咬死亡的意外，畫面非常驚悚，高雄市觀光局表示，該年幼獼猴是意外失足掉落，園區人員趕到救援時，發現這隻野生幼年獼猴已經沒有生命跡象。

▲壽山動物園發生野生幼年獼猴慘被母獅咬死意外 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在2日下午3時05分左右，一群野生台灣獼猴於非洲獅圍欄上追逐嬉戲時，一隻幼年獼猴不慎失足掉落於展區內，立即遭母獅撲上叼走，第一時間已明顯無生命跡象。觀光局表示：「園區保全立即通報保育員進行處理，保育員判斷對於其他野生個體無立即危害，故嘗試以引誘方式讓母獅回獸舍，終於在1個半小時後順利將母獅引入獸舍，後續也會由園區獸醫持續關注母獅個體之健康狀況。」

▲壽山動物園。（資料圖／記者吳世龍拍攝）

觀光局強調，柴山為野生獼猴棲息地，動物園臨近柴山登山步道附近常出現野生獼猴踪跡。動物園內的非洲獅展區內有多棵樹木可供獅子乘涼，並有木製大型棲架可讓獅子休憩。平常幼年野生獼猴會跟隨母猴及猴群學習生活技能及保護安全，雖非洲獅場域內也有眾多可供攀爬之樹木及設施，只是非洲獅為野生環境中的頂級掠食者，研判該闖入獅區的野生幼猴尚未具備足夠的經驗和應變能力，故無法於第一時間逃離危險。

壽山動物園對於發生這次意外，造成野生幼猴未能順利成長感到遺憾，不過獼猴具有學習能力，研判該群野生獼猴未來應會避開此區域活動以保護安全。