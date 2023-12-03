國3電纜線垂落釀連續車禍　一家人赴喜宴「妻臟器外露」1死5傷

▲5車追撞事故。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

國3南向148K通霄段2日出現「死亡陷阱」導致嚴重追撞事故，肇因竟是台電外包施工發生「電纜線垂落高速公路車道」，導致南北雙向型的7輛大小車輛發生電纜線勾纏的連續碰撞事故。其中一輛廂型車因遭來回拉扯2度撞擊，車內原計畫南下赴喜宴的一家親友6人1死5傷。

事件發生於2日上午9時57分，台電外包工程於台一線136k通霄鎮通南里、五北里交界處施工，卻因疏忽導致高壓電線垂落國3高速公路車道上。由於電纜線細窄，在高速行駛的道路上不易立刻察覺，一輛廂型車向南行駛，先遭到電纜勾住瞬間失控，撞擊內側護欄後車頭已近面目全非，再遭北向車道一輛半聯結車勾住電纜往北拖移，使得廂型車發生2度碰撞，南向多車受損，總計1輛大客車、1輛營業半聯結車、5輛自小客車碰撞。

▲垂落電纜線難察覺。（圖／記者蔡文淵翻攝）



廂型車內是張姓夫婦與弟妹、外籍移工6人，當時南下前往喜宴途中卻遇上死劫，造成1死5傷慘劇；張妻蔡姓女子臟器外露不治，張男與弟弟、2名妹妹、外籍移工共5人則分別受到骨折、腦震盪及擦挫傷。其他事故車輛人員則平安無大礙，但目睹電纜恐怖甩動，瞬間扯爆中央分隔島的防眩板，嚇到連聲驚叫。

台電2日聲明表示，承包商當時進行16萬1000伏「通霄–房裡線」區間複合光纖地線更換，過程中導致電纜垂落國道3號，引發交通事故，目前已立即停工，配合警方調查事故原因。交通部高公局指出，經查台電施工申請書尚未核准，也沒有通報施工作業，已違反公路法，將檢討相關責任及罰則。

高公局表示車流一度回堵約5公里，公局中分局隨即成立緊急應變中心並迅速於2日11時8分排除、開放通行。