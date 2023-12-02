台電施工纜線掉國道「拉車去撞護欄」　害5車連環撞...駕駛罵離譜　

記者蔡文淵、劉人豪／台南報導

國3南向148K通霄段，今（2）日早上9時57分發生5車追撞事故，肇事原因曝光，疑似是台電外包在附近台1線施工，不小心電纜線斷掉，垂落高速公路後造成5車追撞，其中1輛廂型車發生翻覆，車上1人受傷。當事女乘客表示，是看到前方車輛勾到電線，才引發多車追撞翻覆，詳細事故原因警方還在釐清。

▲台電電纜線斷掉造成國3車禍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲廂型車翻覆一人躺在地上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

女乘客指出，南下行經該路段的時候，有幾條電線就垂下來，看到前方車輛撞到電線勾到，然後失控偏移被拉去撞分隔島，後方車輛看到後全部減速，因為電纜線垂在地上，後面車輛壓過電纜線慢慢前進，但是電纜線左側部分被勾到離地，有車輛經過時輪胎纏到翻覆，又導致多車追撞。駕駛大罵：「高速公路上怎麼會有電線垂下來，我覺得太離譜了」。

▲該起事故造成5車連環撞。（圖／記者蔡文淵翻攝）

另名男駕駛表示，看到廂型車翻覆躺在中央分隔島後就停下，那時看到有纜繩把廂型車往後推，再撞到另一台車，「在高速公路上看到這種事情太離譜了，以為是單純事故撞到，後來看到是纜繩從我門前過，台電真的要檢討。」

據了解，台一線136k通霄鎮通南里、五北里交界，台電外包施工不小心高壓電線斷掉 ，造成國3高速公路車禍，詳細事故原因，有待警方進一步調查。

▲▼台一線136k通霄鎮通南里、五北里交界，台電外包施工不小心高壓電線斷掉 ，造成國3高速公路車禍。（圖／記者蔡文淵翻攝）