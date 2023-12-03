轟民進黨貪腐弊案「掉滿地」　侯友宜：上任後不分黨派全面清查

▲張斯綱競選總部成立大會，侯友宜受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（3）日出席立委參選人張斯綱競總成立大會，受訪被問到是否主打民進黨貪腐案件？侯友宜表示，民進黨的貪腐不用他提，就已經是全民皆知，「掉滿地了！」包括台南爐渣與光電弊案、高端炒股案、小吃店賣快篩、缺蛋進口壞蛋，民進黨更有人涉入性招待案件，只有讓他當選「恢復特偵組」，才能打擊貪腐、重建清廉政治。

侯友宜指出，民進黨在人民最痛苦的時候大發國難財，但賴清德卻未徹底釐清所有弊案，還讓民進黨高官與im.B弊案詐騙案主嫌吃香喝辣，台灣人民問賴清德民進黨弊案在哪裡，賴卻反問是哪一件，這根本就是裝聾作啞當作沒聽到，賴清德放縱民進黨貪腐。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭也說，民進黨2016年上任後就廢除特偵組，7年多來民進黨貪污腐敗弊案簡直罄竹難書，侯友宜特別提出恢復特偵組，而賴清德卻是「假裝看不到、聽不到，就當作不存在」，因此2024就是「清廉與貪腐」的選擇，未來將清查過去7年的弊案，更不分任何黨派，全面清除貪污腐敗。

另外，對於聯合國氣候峰會有超過20國簽署宣言，目標在2050年要把核能發電裝置容量增到3倍的看法。侯友宜說，能源是國家安全問題，更是經濟產業減碳最重要的關鍵，賴清德主張的非核家園，完全跟國際的趨勢背道而馳，尤其賴清德的能源政策變來變去，完全說不清楚。

侯友宜說，他的能源政策就是供電無虞、有序轉型、以核減煤，核一、核二、核三在檢查無虞底下安全沒問題就會延役，核四則會成立總體安全審查委員會，確定安全無虞才會重啟。他的能源政策非常清楚，就是符合世界潮流趨勢，也能讓經濟產業蓬勃發展。

至於賴清德說在蔡英文總統的帶領之下，台股再創萬七代表走對路。侯友宜說，賴清德沒有看到台灣經濟成長率只有1.42創14年新低、貧富差距攀10年新高、實質總薪資負成長，民進黨執政之下只有「詐騙」蓬勃發展，賴清德還在自我感覺良好，根本離人民太遠。