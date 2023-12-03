柯文哲批「藍綠本一家」吃肉啃骨頭　朱立倫冷回：你好好選舉吧

▲張斯綱競選總部成立大會，朱立倫受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白合破局後，民眾黨總統參選人柯文哲近日猛攻藍綠，昨天更直言「藍綠根本一家親」，民進黨執政很多弊案，但國民黨幾十個立委都打得不用力，後來想想知道原因就是因為民進黨吃肉，國民黨多少還碰到一些骨頭可以啃，已經是共犯結構。對此，國民黨主席朱立倫今（3）日冷回，請柯文哲好好選舉，「大家兄弟登山、各自努力，我們好好加油」。

國民黨立委參選人張斯綱競選總部今日上午成立，於北投復興公園造勢現場相當熱鬧，朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、副主席連勝文都來站台，而歐洲媒體聯合觀選團昨天來台，連第一站都是來看張斯綱競總成立。

被問及侯辦募款情況不佳，朱立倫表示，這次必會創下「有史以來花費最少的選舉」，國民黨靠得是所以基層幹部的重情重義，近日在彰化、宜蘭，皆是靠地方基層幹部、支持者自動自發，沒有花到黨中央一塊錢，大家情義相挺，就是為了達到政黨輪替，團結努力的決心。

對於柯文哲近期造勢活動不斷攻藍綠，並指慢慢發現原來藍綠才一家？朱立倫直言，「請柯主席，就誠如您說的，我們好好選舉，大家兄弟登山、各自努力，我們好好加油。」

對於選戰策略是否以鎖定民進黨「貪污腐敗」，藉此降低投票率？朱立倫則解釋，這次選舉兩大重點。第一，是和平與戰爭的選擇，第二，是民進黨執政八年來弊案叢生、貪污腐化，不公不義的事件，因此，這次也是貪腐對清廉的選擇，侯友宜當選會成立特偵組，掃除不公不義、貪贓枉法，讓大家重新找回清廉的政府。