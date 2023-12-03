　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

▲▼秘魯露天礦場。（示意圖／CFP）

▲礦場遇襲之後，當局已逮捕7人控制場面，並出動特種部隊。圖為秘魯一處露天礦場。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南美洲國家秘魯內政部2日表示，帕塔斯省的波德羅薩（Poderosa）礦場設施遭武裝分子使用炸藥突襲並挾持4名人質，總計造成9人死亡、15人受傷。

綜合路透等報導，武裝分子使用炸藥闖入礦井，接著與內部安全人員發生暴力衝突，挾持4名人質。針對此案，內政部發聲明指出，警方已成功控制場面，逮捕7人，繳獲武器，並下令特種部隊前往該地區支援當地警方。

就在一年前，秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭到彈劾罷黜落網，引發長達數月的致命抗爭，使得國內礦山活動受到影響。秘魯是全世界第二大銅生產國，也是重要的白銀與黃金生產國。

ET快訊
中信兄弟想挖陳俊秀！　樂天開3年超過3千萬大約留人
立委參選人遭埋伏！　3人圍毆痛扁
台灣獼猴遭獅子撲殺！　活活被咬死
「3500公尺以上高山」明有望降雪！
快訊／徐若熙先發抗韓！　台北大巨蛋歷史首戰今開打
女神主播「要嫁大谷翔平」瘋傳！　超黑假面被挖
李東健親弟遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

南北韓展開「間諜衛星」競賽！　朝官媒：已開始履行軍情任務

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地

快訊／菲律賓南部大學體育館爆炸　至少4死42傷

德國暴雪「慕尼黑760航班」取消！　停機坪一片白畫面曝

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

國3中寮隧道「13車連環撞」　現場畫面曝！4人受傷送醫

魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

南北韓展開「間諜衛星」競賽！　朝官媒：已開始履行軍情任務

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地

快訊／菲律賓南部大學體育館爆炸　至少4死42傷

德國暴雪「慕尼黑760航班」取消！　停機坪一片白畫面曝

血壓計軟管「纏繞脖頸」　港老翁「住院4天」身亡

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

傳藍鳥加入索托交易案　洋基與教士談判僵局中

魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

謝依霖認罹患憂鬱症「身心全麻掉」！　淚提精神病母：家裡不能再添病號

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

國際熱門新聞

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

即／菲律賓規模7.6地震　日本發海嘯警報

巨蟒獵捕負鼠畫面曝！含住整顆頭釣魚式上拉

已400人死於自拍！20歲初女性最多

iPhone 16「8項爆料」流出

巴黎驚爆街頭砍人！遊客遇襲已1死1傷

泰163歲「活木乃伊」影瘋傳！孫女揭真相

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

男教師校內遭劫持！綁匪逼：跟我女兒結婚

哪國女性胸部最大　最新排行出爐

大馬檳城機場塞爆　遊客入境等4小時

更多熱門

相關新聞

南非礦場升降梯墜地　11死75傷

南非礦場升降梯墜地　11死75傷

經營南非一家白金礦場的公司今天表示，因礦場升降梯發生故障，原要將員工送回地面的升降梯卻快速降落，導致11名工人死亡，75人受傷。

電信詐騙據點轉戰秘魯　7台人來自台中黑幫

電信詐騙據點轉戰秘魯　7台人來自台中黑幫

一票人被騙到秘魯　大馬誓言揪出招募人

一票人被騙到秘魯　大馬誓言揪出招募人

秘魯警方破獲台灣詐騙集團　救出44人

秘魯警方破獲台灣詐騙集團　救出44人

墨西哥外星人哪來　秘魯火大要查了

墨西哥外星人哪來　秘魯火大要查了

關鍵字：

秘魯礦場

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

陳俊秀與兄弟見面　可望宣布加盟

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面