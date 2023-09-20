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墨西哥外星人哪來的「秘魯火大要查了」　學者也狂打臉：超蠢

▲▼ 外星人,墨西哥公開外星人屍體。（圖／路透社）

▲墨西哥國會聽證會上公布2具「外星人遺骸」。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥13日召開不明飛行物（UFO）國會聽證會，公布2具非人類遺骸，宣稱是在秘魯發現、具有千年歷史的外星人。秘魯文化部長厄特加（Leslie Urteaga）質疑，這些「前西班牙時代樣本」如何離開該國，並已提出刑事訴訟與調查。各界科學家也不同意其真實性，甚至形容聽證會上的說法「很蠢」。

▲▼ 外星人,墨西哥公開外星人屍體。（圖／路透社）

墨西哥記者兼UFO愛好者莫森（Jaime Maussan）在聽證會上提供遺骸，宣稱2017年在秘魯納斯卡線附近發現，碳14定年法顯示距今已有千年歷史，而且還有1/3未知DNA，表明非地球生物演化而成。他說，「這是人類所發生最重要的事情…我相信這個現象是唯一讓我們團結起來的機會。」

莫桑15日接受《路透社》獨家專訪時表示，他不擔心秘魯政府的調查，「我絕對沒做任何違法的事。」但被問及遺體究竟如何抵達墨西哥時，卻稱無法回答問題，因為樣本屬於另一名墨西哥男子，自己只是為了聽證會而借用。

事實上，那名神秘的遺骸擁有者15日也出現在莫桑辦公室，但拒絕透露身分。他被問及如何獲得遺骸時，只說將在「適合的時機」揭露一切。

▲▼ 外星人,墨西哥公開外星人屍體。（圖／路透社）

▲70歲的莫桑長期研究外星人。

《路透社》形容，70歲的莫桑並非第一次引發爭議，過去也曾對其他遺骸發表類似言論，並且招致廣泛批評。不過，他這一次卻激怒了秘魯政府，對於許多科學家而言，這也是已被揭穿、甚至涉及犯罪的噱頭。

秘魯生物人類學家托馬斯托─卡吉高（Elsa Tomasto-Cagigao）對於這種說法仍能獲得宣傳感到沮喪，她指出，過去也有許多人提出類似發現，後來都被證明只是古代人類製作的木乃伊，有時還混雜著動物遺骸，「他們還是一如既往地換湯不換藥，但如果有人持續相信，我們還能做什麼呢？這只是非常愚蠢，（我）沒有什麼要補充的了。」

▲▼ 外星人,墨西哥公開外星人屍體。（圖／路透社）

▲多名科學家對「外星人遺骸」提出質疑。

墨西哥國立自治大學（UNAM）天文學研究所科學家菲耶羅（Julieta Fierro）接受《路透社》委託，審視了莫桑公布的檢測結果，結論是這些數據遠遠沒有那麼神秘。碳14定年結果顯示，這些樣本僅與不同時期死亡的不同木乃伊腦部與皮膚組織有關，總而言之「沒有顯示出任何神秘之處，或者表明不存在於地球上的生命化合物。」

對此，莫桑15日解釋，他公布的檢測結果，與國會上展示的2具遺骸沒有直接關連，而是來自仍留在秘魯的第3具遺體「維多利亞」，「它們在一樣的地方被發現，有著一樣的生理外貌，都是一樣的。」至於在墨西哥展示的遺體沒有進行檢測，是為了避免破壞。

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